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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/dnr-1773721361.html
Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек
Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022
Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек
Из самопровозглашенной Донецкой народной республики вывезли 6,6 тысячи человек, сообщило местное МЧС. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T08:10
2022-02-19T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики вывезли 6,6 тысячи человек, сообщило местное МЧС."По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что уже завершили развертывание пунктов жизнеобеспечения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск."Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь", — добавили в МЧС.Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс. В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. При этом украинская сторона утверждает, что намерена решать проблему политико-дипломатическим путем. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773686551.html
https://ria.ru/20220219/voyna-1773701128.html
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2022
Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
08:10 19.02.2022 (обновлено: 09:28 19.02.2022)
 
Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек

Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек, из них 2,5 тысячи детей

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой народной республики
Эвакуация граждан Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Эвакуация граждан Донецкой народной республики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики вывезли 6,6 тысячи человек, сообщило местное МЧС.
"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", — говорится в релизе.
В ведомстве подчеркнули, что уже завершили развертывание пунктов жизнеобеспечения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск.
"Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь", — добавили в МЧС.
Эвакуация граждан Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 21:39
Власти ДНР рассказали, как проходит эвакуация жителей Донецка
Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс. В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. При этом украинская сторона утверждает, что намерена решать проблему политико-дипломатическим путем.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:06
Зеленский провоцирует начало большой войны, заявил Володин
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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