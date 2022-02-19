https://ria.ru/20220219/dnr-1773721361.html

Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек

Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек - РИА Новости, 19.02.2022

Из ДНР эвакуировали более шести с половиной тысяч человек

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики вывезли 6,6 тысячи человек, сообщило местное МЧС. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T08:10

2022-02-19T08:10

2022-02-19T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики вывезли 6,6 тысячи человек, сообщило местное МЧС."По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что уже завершили развертывание пунктов жизнеобеспечения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск."Отметим, что на пунктах пропуска, помимо горячего питания, гражданам также оказывается психологическая и медицинская помощь", — добавили в МЧС.Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ начать вторжение в Донбасс. В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии, ВСУ регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. При этом украинская сторона утверждает, что намерена решать проблему политико-дипломатическим путем. Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220218/evakuatsiya-1773686551.html

https://ria.ru/20220219/voyna-1773701128.html

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию