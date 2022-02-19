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"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией - РИА Новости, 19.02.2022

"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

Взрывы в Луганске были диверсией, заявила гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T02:42

2022-02-19T02:42

2022-02-19T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Взрывы в Луганске были диверсией, заявила гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько.По ее словам, специалисты оценили характер повреждений.В результате ЧП газа остались 95 абонентов, добавила она. Два взрыва прогремели в Луганске минувшей ночью. Из-за этого начался пожар на газопроводе "Дружба" в районе Малой Вергунки, но его вскоре удалось ликвидировать. По данным местного МЧС, инфраструктура не пострадала.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/obstrel-1773709227.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/donbass-1773668143.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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"Это была диверсия" - Глава "Луганскгаза" о причинах взрывов на газопроводе В ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку после звонков о пожаре. В "Луганскгазе" назвали оба взрыва диверсией. 2022-02-19T02:42 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина