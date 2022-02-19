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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/diversiya-1773710239.html
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией - РИА Новости, 19.02.2022
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией
Взрывы в Луганске были диверсией, заявила гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T02:42
2022-02-19T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Взрывы в Луганске были диверсией, заявила гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько.По ее словам, специалисты оценили характер повреждений.В результате ЧП газа остались 95 абонентов, добавила она. Два взрыва прогремели в Луганске минувшей ночью. Из-за этого начался пожар на газопроводе "Дружба" в районе Малой Вергунки, но его вскоре удалось ликвидировать. По данным местного МЧС, инфраструктура не пострадала.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/obstrel-1773709227.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/donbass-1773668143.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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"Это была диверсия" - Глава "Луганскгаза" о причинах взрывов на газопроводе
В ночь на субботу в Луганске прогремел сильный взрыв. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали к газопроводу в Малую Вергунку после звонков о пожаре. В "Луганскгазе" назвали оба взрыва диверсией.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
02:42 19.02.2022 (обновлено: 09:42 19.02.2022)
 
"Луганскгаз" назвал два взрыва в Луганске диверсией

Глава "Луганскгаза" Богородько: причиной двух взрывов на газопроводе стали диверсии

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Взрывы в Луганске были диверсией, заявила гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько.
По ее словам, специалисты оценили характер повреждений.

"Причиной обоих взрывов является диверсия", — сказала Богородько.

В результате ЧП газа остались 95 абонентов, добавила она.
Два взрыва прогремели в Луганске минувшей ночью. Из-за этого начался пожар на газопроводе "Дружба" в районе Малой Вергунки, но его вскоре удалось ликвидировать. По данным местного МЧС, инфраструктура не пострадала.
Обстрел в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
02:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о новом обстреле Докучаевска
На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. По словам Пушилина, в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение.
На этом фоне руководство самопровозглашенных республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста. По последним данным, из ДНР вывезли уже более шести в половиной тысяч человек.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столицы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий в разрушенном промышленном комплексе на передовой позиции под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:49Авторы
Эвакуация перед наступлением? Что происходит в Донбассе
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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