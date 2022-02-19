https://ria.ru/20220219/diplomat-1773758687.html

Американскому дипломату влетело за обвинения в адрес Путина

В Сети осудили американского дипломата за обвинения в адрес Путина - РИА Новости, 19.02.2022

Американскому дипломату влетело за обвинения в адрес Путина

Пользователи Twitter осудили американского дипломата Стивена Пайфера, который заранее обвинил президента России в возможной войне на Украине. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T12:55

2022-02-19T12:55

2022-02-19T12:55

в мире

россия

украина

владимир путин

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стивен пайфер

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили американского дипломата Стивена Пайфера, который заранее обвинил президента России в возможной войне на Украине.Далеко не все комментаторы согласились с его мнением."Правильно ли я понял, что если вы отправите своего брата и его друзей окружить мой дом, а я начну обороняться, то виноват при этом буду я? То же самое произошло между НАТО и Россией", — считает Sasunci Davit."Просто для ясности: НАТО пыталась и до сих пытается поглотить еще большее количество стран, расположенных рядом с Россией, и начать там цветные революции", — напомнил SJ 10."Эти страны хотят вступить в альянс потому, что Россия пытается их присоединить", — попытался парировать ему Jānis Melderis."Как-то недальновидно. Это все равно, что сказать, мол Кеннеди виноват в Карибском кризисе. Такие обвинения перестают быть обоснованными, когда речь идет о национальной безопасности страны", — отметил Vortex Limbus."Просто для ясности: ты провокатор и тенденциозный агент США", — заключил Trendy Panda.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bayden-1773737870.html

https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html

https://ria.ru/20220219/voyna-1773734462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, украина, владимир путин, сша, стивен пайфер, днр, лнр