https://ria.ru/20220219/diplomat-1773758687.html
Американскому дипломату влетело за обвинения в адрес Путина
В Сети осудили американского дипломата за обвинения в адрес Путина - РИА Новости, 19.02.2022
Американскому дипломату влетело за обвинения в адрес Путина
Пользователи Twitter осудили американского дипломата Стивена Пайфера, который заранее обвинил президента России в возможной войне на Украине. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T12:55
2022-02-19T12:55
2022-02-19T12:55
в мире
россия
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владимир путин
сша
стивен пайфер
днр
лнр
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили американского дипломата Стивена Пайфера, который заранее обвинил президента России в возможной войне на Украине.Далеко не все комментаторы согласились с его мнением."Правильно ли я понял, что если вы отправите своего брата и его друзей окружить мой дом, а я начну обороняться, то виноват при этом буду я? То же самое произошло между НАТО и Россией", — считает Sasunci Davit."Просто для ясности: НАТО пыталась и до сих пытается поглотить еще большее количество стран, расположенных рядом с Россией, и начать там цветные революции", — напомнил SJ 10."Эти страны хотят вступить в альянс потому, что Россия пытается их присоединить", — попытался парировать ему Jānis Melderis."Как-то недальновидно. Это все равно, что сказать, мол Кеннеди виноват в Карибском кризисе. Такие обвинения перестают быть обоснованными, когда речь идет о национальной безопасности страны", — отметил Vortex Limbus."Просто для ясности: ты провокатор и тенденциозный агент США", — заключил Trendy Panda.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/bayden-1773737870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, сша, стивен пайфер, днр, лнр
В Сети осудили американского дипломата за обвинения в адрес Путина
Пользователи Twitter осудили дипломата Пайфера за обвинение Путина в войне на Украине
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Пользователи Twitter
осудили американского дипломата Стивена Пайфера, который заранее обвинил президента России в возможной войне на Украине.
"Просто для ясности: если между Россией и Украиной разразится война, то произойдет это по вине Владимира Путина, который направил свою армию в соседнее государство", — написал бывший посол США на Украине в соцсети.
Далеко не все комментаторы согласились с его мнением.
"Правильно ли я понял, что если вы отправите своего брата и его друзей окружить мой дом, а я начну обороняться, то виноват при этом буду я? То же самое произошло между НАТО и Россией", — считает Sasunci Davit.
"Просто для ясности: НАТО
пыталась и до сих пытается поглотить еще большее количество стран, расположенных рядом с Россией, и начать там цветные революции", — напомнил SJ 10.
"Эти страны хотят вступить в альянс потому, что Россия пытается их присоединить", — попытался парировать ему Jānis Melderis.
"Вы нас за болванов принимаете? Что за пропаганда?", — задался вопросом Stanleck Jnr.
"Как-то недальновидно. Это все равно, что сказать, мол Кеннеди виноват в Карибском кризисе. Такие обвинения перестают быть обоснованными, когда речь идет о национальной безопасности страны", — отметил Vortex Limbus.
"Просто для ясности: ты провокатор и тенденциозный агент США", — заключил Trendy Panda.
Ранее руководство ДНР и ЛНР
сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский
в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Опубликовано: Влада Икрамова