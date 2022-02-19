https://ria.ru/20220219/diplomat-1773718397.html
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана" - РИА Новости, 19.02.2022
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:51
2022-02-19T06:51
2022-02-19T06:51
в мире
туркмения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/86/1559658647_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_0997b1d68e36d44dda02c6016f589af3.jpg
АШХАБАД, 19 фев - РИА Новости. Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля).Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772635636.html
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155965/86/1559658647_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3cfc3749b72b41cc0147989b9722a400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
АШХАБАД, 19 фев - РИА Новости.
Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает
в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля).
Неделю назад президент Туркмении
заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".
На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.