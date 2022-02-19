https://ria.ru/20220219/diplomat-1773718397.html

Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"

Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана" - РИА Новости, 19.02.2022

Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"

Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T06:51

2022-02-19T06:51

2022-02-19T06:51

в мире

туркмения

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АШХАБАД, 19 фев - РИА Новости. Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля).Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20220214/turkmeniya-1772635636.html

туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, туркмения