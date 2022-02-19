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Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана" - РИА Новости, 19.02.2022
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"
Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T06:51
2022-02-19T06:51
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 19 фев - РИА Новости. Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля).Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
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в мире, туркмения
06:51 19.02.2022
 
Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"

Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком "Искусный дипломат Туркменистана"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 19 фев - РИА Новости. Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком "Искусный дипломат Туркменистана", сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. Согласно документу, президент, который также занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны (отмечается 18 февраля).
Неделю назад президент Туркмении заявил, что поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению молодым руководителям. Он объявил о намерении "использовать свой жизненный и политический опыт на посту председателя Халк Маслахаты".
На следующий день в Туркмении были назначены на 12 марта досрочные выборы президента. Сейчас идет регистрация кандидатов, первым зарегистрирован сын главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:44
В Туркмении стартовала кампания по выборам президента
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреТуркмения
 
 
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