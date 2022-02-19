https://ria.ru/20220219/deti-1773775325.html

В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР

В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 19.02.2022

В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T14:41

2022-02-19T14:41

2022-02-19T14:41

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

южная осетия

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

эвакуация жителей днр и лнр в россию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773646985_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3a888c787a0d0817bd1b8df273cd90cd.jpg

ЦХИНВАЛ, 19 фев – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера."Он (президент - ред.) предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот", - говорится в сообщении.Указания о готовности доставить и разместить детей даны главам МЧС и Минобразования. Предложение о помощи будет направлено и руководству Луганской Народной Республики.Бибилов также отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он осудил обстрелы мирных населенных пунктов, из-за которых жители вынуждены покидать свои дома."Все это дает основание делать вывод, что страны, поддерживающие власти Украины, дали добро на начало открытых боевых действий", – сказал президент.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773773415.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, южная осетия, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, эвакуация жителей днр и лнр в россию