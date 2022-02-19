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В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР
В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР - РИА Новости, 19.02.2022
В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:41
2022-02-19T14:41
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
южная осетия
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЦХИНВАЛ, 19 фев – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера."Он (президент - ред.) предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот", - говорится в сообщении.Указания о готовности доставить и разместить детей даны главам МЧС и Минобразования. Предложение о помощи будет направлено и руководству Луганской Народной Республики.Бибилов также отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он осудил обстрелы мирных населенных пунктов, из-за которых жители вынуждены покидать свои дома."Все это дает основание делать вывод, что страны, поддерживающие власти Украины, дали добро на начало открытых боевых действий", – сказал президент.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
https://radiosputnik.ria.ru/20220219/evakuatsiya-1773773415.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
южная осетия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, южная осетия, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, эвакуация жителей днр и лнр в россию
14:41 19.02.2022
 
В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР

Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что республика готова принять группу детей-сирот из ДНР

© ДНР ОнлайнЭвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
© ДНР Онлайн
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
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ЦХИНВАЛ, 19 фев – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера.
"Он (президент - ред.) предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот", - говорится в сообщении.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:26В России
Три автобуса с эвакуированными из Донбасса прибыли в ростовский лагерь
Указания о готовности доставить и разместить детей даны главам МЧС и Минобразования. Предложение о помощи будет направлено и руководству Луганской Народной Республики.
Бибилов также отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он осудил обстрелы мирных населенных пунктов, из-за которых жители вынуждены покидать свои дома.
"Все это дает основание делать вывод, что страны, поддерживающие власти Украины, дали добро на начало открытых боевых действий", – сказал президент.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЮжная ОсетияСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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