В Южной Осетии заявили, что республика готова принять детей-сирот из ДНР
Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что республика готова принять группу детей-сирот из ДНР
Эвакуация воспитанников Донецкой школы-интерната №1. Кадр видео
ЦХИНВАЛ, 19 фев – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что республика готова принять группу детей-сирот, сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера.
"Он (президент - ред.) предложил помощь Денису Пушилину, подчеркнув, что Южная Осетия готова принять группу детей-сирот", - говорится в сообщении.
Указания о готовности доставить и разместить детей даны главам МЧС и Минобразования. Предложение о помощи будет направлено и руководству Луганской Народной Республики.
Бибилов также отметил, что с большим беспокойством наблюдает за эскалацией напряженности вокруг республик Донбасса и высказал слова поддержки народам ДНР и ЛНР. Он осудил обстрелы мирных населенных пунктов, из-за которых жители вынуждены покидать свои дома.
"Все это дает основание делать вывод, что страны, поддерживающие власти Украины, дали добро на начало открытых боевых действий", – сказал президент.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Опубликовано: Екатерина Зайцева