https://ria.ru/20220219/chupriyan-1773780447.html
Чуприян проверил работу городков для переселенцев
Чуприян проверил работу городков для переселенцев - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян проверил работу городков для переселенцев
Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:08
2022-02-19T15:08
2022-02-19T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
общество
александр чуприян
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Врио главы МЧС России побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ. Пообщавшись с гражданами, Александр Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. По данным ведомства, там проводится регистрация всех прибывающих для их распределения по стационарным местам временного размещения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:08 19.02.2022 (обновлено: 15:26 19.02.2022)
Чуприян проверил работу городков для переселенцев
Врио главы МЧС Чуприян проверил работу городков для переселенцев из ДНР и ЛНР