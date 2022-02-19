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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/chupriyan-1773780447.html
Чуприян проверил работу городков для переселенцев
Чуприян проверил работу городков для переселенцев - РИА Новости, 19.02.2022
Чуприян проверил работу городков для переселенцев
Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T15:08
2022-02-19T15:26
обострение ситуации в днр и лнр
общество
александр чуприян
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Врио главы МЧС России побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ. Пообщавшись с гражданами, Александр Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. По данным ведомства, там проводится регистрация всех прибывающих для их распределения по стационарным местам временного размещения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:08 19.02.2022 (обновлено: 15:26 19.02.2022)
 
Чуприян проверил работу городков для переселенцев

Врио главы МЧС Чуприян проверил работу городков для переселенцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛюди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
Люди на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Люди на контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган" в Ростовской области
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Врио главы МЧС России побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ. Пообщавшись с гражданами, Александр Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. По данным ведомства, там проводится регистрация всех прибывающих для их распределения по стационарным местам временного размещения.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Граждане ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области могут увеличить число мест размещения беженцев
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоАлександр ЧуприянДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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