https://ria.ru/20220219/chupriyan-1773780447.html

Чуприян проверил работу городков для переселенцев

Чуприян проверил работу городков для переселенцев - РИА Новости, 19.02.2022

Чуприян проверил работу городков для переселенцев

Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T15:08

2022-02-19T15:08

2022-02-19T15:26

обострение ситуации в днр и лнр

общество

александр чуприян

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773753418_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_b49fa57534ef502dea6cd51c31da2117.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Врио главы МЧС России Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения на границе и заверил, что переселенцам будет оказана необходимая помощь, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Врио главы МЧС России побывал в мобильных пунктах, развернутых для граждан ДНР и ЛНР, пересекающих границу РФ. Пообщавшись с гражданами, Александр Чуприян заверил, что вынужденным переселенцам будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. По данным ведомства, там проводится регистрация всех прибывающих для их распределения по стационарным местам временного размещения.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773778411.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр чуприян, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)