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Украина не угрожает России, заявил Блинкен
Украина не угрожает России, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.02.2022
Украина не угрожает России, заявил Блинкен
Идея о внезапной попытке Украины вернуть Донбасс сейчас противоречит логике, заявил в интервью телеканалу "Дождь"* госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:49
2022-02-19T21:53
в мире
владимир зеленский
джо байден
эдуард басурин
ростовская область
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россия
обсе
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Идея о внезапной попытке Украины вернуть Донбасс сейчас противоречит логике, заявил в интервью телеканалу "Дождь"* госсекретарь США Энтони Блинкен."Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, а идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла это сделать в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал Блинкен. Ранее в пятницу такую же идею высказал в телеобращении по поводу Украины президент США Джо Байден.В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, джо байден, эдуард басурин, ростовская область, киев, россия, обсе, ситуация в днр и лнр
21:49 19.02.2022 (обновлено: 21:53 19.02.2022)
 
Украина не угрожает России, заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: идея о том, что Украина угрожает России противоречит логике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Идея о внезапной попытке Украины вернуть Донбасс сейчас противоречит логике, заявил в интервью телеканалу "Дождь"* госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, а идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла это сделать в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал Блинкен. Ранее в пятницу такую же идею высказал в телеобращении по поводу Украины президент США Джо Байден.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 21:21
Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна"
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Как развивалась ситуация в Донбассе
Вчера, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденЭдуард БасуринРостовская областьКиевРоссияОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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