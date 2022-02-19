21:49 19.02.2022 (обновлено: 21:53 19.02.2022)
Украина не угрожает России, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: идея о том, что Украина угрожает России противоречит логике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Идея о внезапной попытке Украины вернуть Донбасс сейчас противоречит логике, заявил в интервью телеканалу "Дождь"* госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Идея о том, что Украина сейчас каким-то образом угрожает России противоречит любой логике, учитывая размеры этих стран, а идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла это сделать в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике", - сказал Блинкен. Ранее в пятницу такую же идею высказал в телеобращении по поводу Украины президент США Джо Байден.
Вчера, 21:21Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна"
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Опубликовано: Дарья Буймова