21:21 19.02.2022 (обновлено: 21:54 19.02.2022)
Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна"
Госсекретарь США Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе "неверна"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе "обесценивает" само понятие и является "оскорбительной".
"Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь", - сказал Блинкен в интервью "Дождю"*. Телеканал дает его выступление в синхронном переводе.
"Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит", - пояснил свои слова госсекретарь США.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Опубликовано: Дарья Буймова