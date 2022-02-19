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Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна"

Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна" - РИА Новости, 19.02.2022

Блинкен: идея о геноциде в Донбассе "неверна"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе "обесценивает" само понятие и является "оскорбительной". РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T21:21

2022-02-19T21:21

2022-02-19T21:54

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе "обесценивает" само понятие и является "оскорбительной"."Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь", - сказал Блинкен в интервью "Дождю"*. Телеканал дает его выступление в синхронном переводе."Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит", - пояснил свои слова госсекретарь США.Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом. Немецкий канцлер, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что когда российский президент "переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, это реально нелепо". Шольц выступал на английском и использовал слово ridiculous, что также значит "смехотворный". МИД РФ пообещал направить Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html

https://ria.ru/20220219/sholts-1773829961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, энтони блинкен, украина, сша, москва, обсе, ситуация в днр и лнр