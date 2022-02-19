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Блинкен заявил, что США при необходимости ответят на "агрессию" России
Блинкен заявил, что США при необходимости ответят на "агрессию" России - РИА Новости, 19.02.2022
Блинкен заявил, что США при необходимости ответят на "агрессию" России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты при необходимости ответят на агрессию России и порассуждал об атаке на Киев. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T21:09
2022-02-19T21:25
в мире
энтони блинкен
россия
сша
киев
сергей лавров
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты при необходимости ответят на агрессию России и порассуждал об атаке на Киев."Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", - заявил Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"*.Слова госсекретаря США приводятся в переводе телеканала.Госсекретарь США изложил свои опасения последствий атаки на Киев. "Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне пострадают: украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив", - сказал Блинкен.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220219/sanktsii-1773828869.html
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773299151.html
россия
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Дарья Буймова
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в мире, энтони блинкен, россия, сша, киев, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр
21:09 19.02.2022 (обновлено: 21:25 19.02.2022)
 
Блинкен заявил, что США при необходимости ответят на "агрессию" России

Госсекретарь Блинкен заявил, что США готовы ответить на "агрессию со стороны России"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты при необходимости ответят на агрессию России и порассуждал об атаке на Киев.
"Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", - заявил Блинкен в интервью телеканалу "Дождь"*.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 21:00
G7 пригрозила России беспрецедентными издержками в случае эскалации
Слова госсекретаря США приводятся в переводе телеканала.
Госсекретарь США изложил свои опасения последствий атаки на Киев. "Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать, я боюсь, что и россияне пострадают: украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями, напротив", - сказал Блинкен.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 12:40
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреЭнтони БлинкенРоссияСШАКиевСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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