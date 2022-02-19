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В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности
В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности - РИА Новости, 19.02.2022
В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности
В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T19:26
2022-02-19T19:33
энтони блинкен
россия
восточная европа
сша
нато
мид германии
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Мы приняли к сведению недавние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем нашу приверженность перед Россией вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
https://ria.ru/20220219/ukraina-1773815514.html
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россия
восточная европа
сша
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Дарья Буймова
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энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, мид германии, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
19:26 19.02.2022 (обновлено: 19:33 19.02.2022)
 
В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности

В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности и укреплению доверия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы приняли к сведению недавние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем нашу приверженность перед Россией вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:19
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны G7 заявили, что солидарны с Украиной
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Энтони БлинкенРоссияВосточная ЕвропаСШАНАТОМИД ГерманииМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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