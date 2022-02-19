https://ria.ru/20220219/bezopasnost-1773816841.html

В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности

В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности - РИА Новости, 19.02.2022

В G7 заявили о готовности к диалогу с Россией по евробезопасности

В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T19:26

2022-02-19T19:26

2022-02-19T19:33

энтони блинкен

россия

восточная европа

сша

нато

мид германии

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. В G7 готовы вести диалог с Россией по европейской безопасности, укреплению доверия и контролю над вооружениями, говорится в заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Мы приняли к сведению недавние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем нашу приверженность перед Россией вести диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, снижение рисков, прозрачность, укрепление доверия и контроль над вооружениями", - говорится в заявлении, распространенном МИД ФРГ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.Российский МИД опубликовал ответ на реакцию США по российским гарантиям безопасности, в котором, в частности, отмечалось, что Соединенные Штаты не стали реагировать на предложение вывести на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказаться от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории.

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773815514.html

https://ria.ru/20220219/ukraina-1773799538.html

россия

восточная европа

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энтони блинкен, россия, восточная европа, сша, нато, мид германии, мюнхенская конференция по безопасности, в мире