https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773789432.html
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса
Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:11
2022-02-19T16:11
2022-02-19T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773771499_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1cce34ed7bc12c879407cb37e0c693fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства."Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев из Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773787487.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773771499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abe36534d60bcc564be5705bc6af6b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса
Правительство Ленобласти: регион готов принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса