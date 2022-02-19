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Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса
Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:11
2022-02-19T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства."Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев из Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС", - говорится в сообщении.
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Екатерина Зайцева
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область
16:11 19.02.2022
 
Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса

Правительство Ленобласти: регион готов принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГраждане ДНР на легковом автомобиле у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Граждане ДНР на легковом автомобиле у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Граждане ДНР на легковом автомобиле у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев из Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС", - говорится в сообщении.
Эвакуация беженцев с территории ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 15:55Архангельская область
В Архангельской области готовы места для приема 300 беженцев из ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская область
 
 
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