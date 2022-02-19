https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773789432.html

Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса

Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022

Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса

Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:11

2022-02-19T16:11

2022-02-19T16:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области подтвердили готовность принять в два этапа до 1500 беженцев из Донбасса, сообщает пресс-служба областного правительства."Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев из Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773787487.html

ленинградская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область