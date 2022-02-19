https://ria.ru/20220219/berbok-1773791023.html

Бербок заявила о реальности угрозы войны на Украине

Бербок заявила о реальности угрозы войны на Украине - РИА Новости, 19.02.2022

Бербок заявила о реальности угрозы войны на Украине

Угроза войны на Украине реальна, но принято ли окончательное решение об этом – неизвестно, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции на полях... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:22

2022-02-19T16:22

2022-02-19T17:44

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БЕРЛИН, 19 фев – РИА Новости. Угроза войны на Украине реальна, но принято ли окончательное решение об этом – неизвестно, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности."Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна. Она уже сейчас имеет очень реальное воздействие на инвестиции, воздушное сообщение, рабочие места и ежедневную жизнь людей на Украине", - сказала Бербок.Ранее на полях Мюнхена прошла встреча глав МИД стран G7, по словам Бербок, в ней принял участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам германского министра, ее коллеги по "Большой семерке" выразили солидарность Киеву, "стоят на стороне Украины"."Мы вновь заявили о том, что это неверный путь, если Россия считает, что она может свою безопасность укреплять за счет других. Верно противоположное. В случае нового нарушения украинского суверенитета Россию ожидал бы в скором времени весьма значительные экономические, финансовые и политические последствия. Стратегические и индивидуальные для тех, кто лично несет ответственность за этот кризис", - сказала Бербок.По словам Бербок, данное катастрофическое развитие нужно предотвратить, она призвала Россию отвести войска от границы.В четверг обострилась ситуация в Донбассе, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.

https://ria.ru/20220219/genotsid-1773783778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, анналена бербок, украина, g7, нато, россия, киев, игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий кулеба