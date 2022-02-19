https://ria.ru/20220219/bayden-1773705901.html

Байдена высмеяли из-за обращения по Украине

Байден закончил свое обращение по Украине под смех журналистов - РИА Новости, 19.02.2022

Байдена высмеяли из-за обращения по Украине

Американские журналисты засмеялись после завершения выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, соответствующее видео опубликовано агентством РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T01:23

2022-02-19T01:23

2022-02-19T01:43

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Американские журналисты засмеялись после завершения выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, соответствующее видео опубликовано агентством Reuters.На кадрах трансляции слышен смех присутствовавших на мероприятии репортеров в момент, когда американский лидер выходит из помещения.В ходе своего обращения Байден выступил с утверждением, что Россия якобы собирается "вторгнуться" на Украину. Также он обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. При этом президент США не привел доказательств своих слов, сославшись на некие данные разведки.Ранее Байден провел телефонный разговор с лидерами стран-членов НАТО. В разговоре приняли участие лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского союза и НАТО, премьер-министр Канады.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220219/diplomatiya-1773703621.html

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Эмиль Калимуллин

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Эмиль Калимуллин

в мире, сша, джо байден, украина, россия, владимир путин, игорь конашенков, нато