Байдена высмеяли из-за обращения по Украине

01:23 19.02.2022 (обновлено: 01:43 19.02.2022)
Байден закончил свое обращение по Украине под смех журналистов
Президент США Байден покинул пресс-рум после обращения по Украине под смех журналистов
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Американские журналисты засмеялись после завершения выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, соответствующее видео опубликовано агентством Reuters.
На кадрах трансляции слышен смех присутствовавших на мероприятии репортеров в момент, когда американский лидер выходит из помещения.
В ходе своего обращения Байден выступил с утверждением, что Россия якобы собирается "вторгнуться" на Украину. Также он обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. При этом президент США не привел доказательств своих слов, сославшись на некие данные разведки.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин