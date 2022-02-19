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Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 19.02.2022
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе
Президент США Джо Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T00:59
2022-02-19T06:12
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
лнр
днр
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе."На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе", - сказал глава Белого дома, выступая с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины.Байден также выступил с утверждением, что Россия якобы собирается "вторгнуться" на Украину. По его словам, российское руководство приняло решение о дальнейших шагах в контексте ситуации. "На данный момент, я уверен, что он (Путин – ред.) принял решение", - сказал Байден.При этом он не привел доказательств своих слов, сославшись на некие данные разведки.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин вечером в пятницу заявил, что украинские военные днем начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты.В числе инцидентов Байден упомянул обстрел детского сада в Луганской области. Он назвал позицию России по данному инциденту "ложной".В четверг украинские силовики заявили, что при обстреле подконтрольной им Станицы Луганской снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко, комментируя информацию об обстреле детсада, заявил, что Киев "осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы". По его словам, "на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы". По мнению Лещенко, тот, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото.Представители ДНР и ЛНР заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. По его словам, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220219/kostrubitskiy-1773705129.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, сша, лнр, днр
00:59 19.02.2022 (обновлено: 06:12 19.02.2022)
 
Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе

Президент США Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе

© REUTERS / Leah Millis Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе.
"На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе", - сказал глава Белого дома, выступая с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины.
Байден также выступил с утверждением, что Россия якобы собирается "вторгнуться" на Украину. По его словам, российское руководство приняло решение о дальнейших шагах в контексте ситуации. "На данный момент, я уверен, что он (Путин – ред.) принял решение", - сказал Байден.
При этом он не привел доказательств своих слов, сославшись на некие данные разведки.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин вечером в пятницу заявил, что украинские военные днем начали обстрелы по всей линии соприкосновения в Донбассе, обстреливают социальные объекты.
В числе инцидентов Байден упомянул обстрел детского сада в Луганской области. Он назвал позицию России по данному инциденту "ложной".
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
01:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР планирует эвакуировать от 500 до 700 тысяч человек
В четверг украинские силовики заявили, что при обстреле подконтрольной им Станицы Луганской снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко, комментируя информацию об обстреле детсада, заявил, что Киев "осуществляет вбросы и публикует постановочные материалы". По его словам, "на публикуемых украинскими пропагандистами фотографиях можно наблюдать серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы". По мнению Лещенко, тот, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото.
Представители ДНР и ЛНР заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. По его словам, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
00:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из ДНР эвакуировали более трех тысяч человек
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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