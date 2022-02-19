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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/basurin-1773826185.html
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ
Обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков в настоящий момент продолжаются, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:37
2022-02-19T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков в настоящий момент продолжаются, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент обстрелы продолжаются", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773826090.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, обсе, ситуация в днр и лнр
20:37 19.02.2022
 
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: обстрелы Донбасса со стороны ВСУ продолжаются

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков в настоящий момент продолжаются, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент обстрелы продолжаются", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах со стороны силовиков
В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстрелах еще шести населенных пунктов со стороны ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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