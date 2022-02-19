https://ria.ru/20220219/basurin-1773826185.html
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2022
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ
Обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков в настоящий момент продолжаются, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:37
2022-02-19T20:37
2022-02-19T20:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Обстрелы Донбасса со стороны киевских силовиков в настоящий момент продолжаются, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент обстрелы продолжаются", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".В ночь на субботу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкое увеличение количества боевых действий вдоль линии соприкосновения в Донбассе. По данным представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреливают ЛНР из запрещенных минскими соглашениями минометов. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со своей стороны заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. На фоне обострения конфликта в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773826090.html
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773815218.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, обсе, ситуация в днр и лнр
Басурин рассказал об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: обстрелы Донбасса со стороны ВСУ продолжаются