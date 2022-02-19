https://ria.ru/20220219/bastrykin-1773769707.html
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию России
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию России - РИА Новости, 19.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России и... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:08
2022-02-19T14:08
2022-02-19T14:19
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ситуация в днр и лнр
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России и провести тщательное расследование, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным СМИ, на территории Ростовской области рядом с украинской границей, военные украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, выпущенный с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Петренко.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ситуация в днр и лнр, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, украина
14:08 19.02.2022 (обновлено: 14:19 19.02.2022)
Бастрыкин поручил расследовать факт попадания снаряда на территорию России
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попадания снаряда ВСУ на территорию России
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию России и провести тщательное расследование, сообщила
РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным СМИ, на территории Ростовской области
рядом с украинской границей, военные украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, выпущенный с территории Украины
, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК
России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Петренко.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной. Инцидент, по его словам, произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Пострадавших и разрушений нет.
Как видно на фото, место происшествия ограждено. Оно находится на проселочной дороге. Ранее сообщалось, что там работают сотрудники силовых ведомств.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.