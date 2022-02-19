https://ria.ru/20220219/bashkiriya-1773726610.html

В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР

В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022

В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР

В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:23

2022-02-19T09:23

2022-02-19T09:32

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в мире

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УФА, 19 фев - РИА Новости. В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров."Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, жители Башкирии сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий в Донбассе. "В этой связи можно обращаться в наш Ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19 или писать здесь, под постом", - сообщил Хабиров.В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в правительстве республики под руководством Хабирова проходит заседание оперативного штаба по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. "Республика Башкортостан готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. На данный момент прорабатываются необходимые механизмы", - пояснили агентству в пресс-службе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773726100.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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