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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bashkiriya-1773726610.html
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.02.2022
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР
В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:23
2022-02-19T09:32
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в мире
ситуация в днр и лнр
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УФА, 19 фев - РИА Новости. В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров."Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, жители Башкирии сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий в Донбассе. "В этой связи можно обращаться в наш Ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19 или писать здесь, под постом", - сообщил Хабиров.В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в правительстве республики под руководством Хабирова проходит заседание оперативного штаба по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. "Республика Башкортостан готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. На данный момент прорабатываются необходимые механизмы", - пояснили агентству в пресс-службе.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773726100.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика башкортостан
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, денис пушилин, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, республика башкортостан, радий хабиров
09:23 19.02.2022 (обновлено: 09:32 19.02.2022)
 
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР

В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России
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УФА, 19 фев - РИА Новости. В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров.
"Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 09:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Якутия заявила о готовности принять не менее 1,5 тысячи беженцев ЛНР И ДНР
По его словам, жители Башкирии сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий в Донбассе. "В этой связи можно обращаться в наш Ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19 или писать здесь, под постом", - сообщил Хабиров.
В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в правительстве республики под руководством Хабирова проходит заседание оперативного штаба по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. "Республика Башкортостан готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. На данный момент прорабатываются необходимые механизмы", - пояснили агентству в пресс-службе.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика БашкортостанРадий Хабиров
 
 
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