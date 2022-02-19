09:23 19.02.2022 (обновлено: 09:32 19.02.2022)
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР
В Башкирии создали оперштаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМассовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России
УФА, 19 фев - РИА Новости. В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров.
"Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, жители Башкирии сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий в Донбассе. "В этой связи можно обращаться в наш Ситуационный центр по телефону 8 (347) 218-19-19 или писать здесь, под постом", - сообщил Хабиров.
В пресс-службе главы региона РИА Новости рассказали, что в правительстве республики под руководством Хабирова проходит заседание оперативного штаба по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик. "Республика Башкортостан готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. На данный момент прорабатываются необходимые механизмы", - пояснили агентству в пресс-службе.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Опубликовано: Екатерина Зайцева