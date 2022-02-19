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МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:57
2022-02-19T17:06
в мире
ситуация в днр и лнр
австрия
украина
львов
ивано-франковск
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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства.Австрийский МИД опубликовал предупреждение о поездках на Украину за исключением Львова, Закарпатской области, Ивано-Франковска и Черновцов."Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении австрийского МИД.
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в мире, ситуация в днр и лнр, австрия, украина, львов, ивано-франковск
16:57 19.02.2022 (обновлено: 17:06 19.02.2022)
 
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину

МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины

© Flickr / alexander.kirkФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© Flickr / alexander.kirk
Флаг Австрии
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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства.
Австрийский МИД опубликовал предупреждение о поездках на Украину за исключением Львова, Закарпатской области, Ивано-Франковска и Черновцов.
"Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении австрийского МИД.
Посольство ФРГ в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 17:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Германии рекомендовал немцам покинуть Украину
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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