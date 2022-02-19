https://ria.ru/20220219/avstriya-1773796453.html
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T16:57
2022-02-19T16:57
2022-02-19T17:06
в мире
ситуация в днр и лнр
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ивано-франковск
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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства.Австрийский МИД опубликовал предупреждение о поездках на Украину за исключением Львова, Закарпатской области, Ивано-Франковска и Черновцов."Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении австрийского МИД.
https://ria.ru/20220219/donbass-1773796916.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, австрия, украина, львов, ивано-франковск
16:57 19.02.2022 (обновлено: 17:06 19.02.2022)
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину
МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины