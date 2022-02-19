https://ria.ru/20220219/avstriya-1773796453.html

МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину

МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину - РИА Новости, 19.02.2022

МИД Австрии призвал своих граждан незамедлительно покинуть Украину

МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:57

2022-02-19T16:57

2022-02-19T17:06

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ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. МИД Австрии срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей, говорится в заявлении министерства.Австрийский МИД опубликовал предупреждение о поездках на Украину за исключением Львова, Закарпатской области, Ивано-Франковска и Черновцов."Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении австрийского МИД.

https://ria.ru/20220219/donbass-1773796916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, австрия, украина, львов, ивано-франковск