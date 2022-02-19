https://ria.ru/20220219/artilleriya-1773719386.html

ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке

ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке - РИА Новости, 19.02.2022

ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке

Украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику из артиллерии и минометов, выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T07:24

2022-02-19T07:24

2022-02-19T07:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику из артиллерии и минометов, выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).В направлении села Красный Октябрь выпущено 15 снарядов, в направлении села Староласпа — 12 снарядов. Восемнадцать мин выпущено в направлении города Докучаевск, 12 мин — в направлении села Безыменное. Восемь мин силовики выпустили в направлении села Веселое.Обстрелы зафиксированы в период с 05.20 по 06.15 по местному времени.Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Обострение ситуации в Донбассе началось утром в четверг, в ДНР и ЛНР сообщили об артиллерийских обстрелах населенных пунктов республик.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика