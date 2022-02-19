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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/artilleriya-1773719386.html
ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке
ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке - РИА Новости, 19.02.2022
ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке
Украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику из артиллерии и минометов, выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T07:24
2022-02-19T07:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику из артиллерии и минометов, выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).В направлении села Красный Октябрь выпущено 15 снарядов, в направлении села Староласпа — 12 снарядов. Восемнадцать мин выпущено в направлении города Докучаевск, 12 мин — в направлении села Безыменное. Восемь мин силовики выпустили в направлении села Веселое.Обстрелы зафиксированы в период с 05.20 по 06.15 по местному времени.Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.Обострение ситуации в Донбассе началось утром в четверг, в ДНР и ЛНР сообщили об артиллерийских обстрелах населенных пунктов республик.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
07:24 19.02.2022 (обновлено: 07:40 19.02.2022)
 
ВСУ вновь обстреляли ДНР из артиллерии и минометов, заявили в Донецке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ вновь обстреляли республику из артиллерии и минометов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий ЛНР
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику из артиллерии и минометов, выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметров, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В направлении села Красный Октябрь выпущено 15 снарядов, в направлении села Староласпа — 12 снарядов. Восемнадцать мин выпущено в направлении города Докучаевск, 12 мин — в направлении села Безыменное. Восемь мин силовики выпустили в направлении села Веселое.
Обстрелы зафиксированы в период с 05.20 по 06.15 по местному времени.
Ранее руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Обострение ситуации в Донбассе началось утром в четверг, в ДНР и ЛНР сообщили об артиллерийских обстрелах населенных пунктов республик.
Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
07:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Антонов прокомментировал вбросы США об эвакуации граждан из Донбасса
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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