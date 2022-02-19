В Германии назвали качество Путина, которое не позволит ему напасть на Украину

09:33 19.02.2022 (обновлено: 11:59 19.02.2022)
В Германии назвали причину, по которой Россия не нападет на Украину
Handelsblatt: нападение на Украину противоречит планам России остановить расширение НАТО
Украинские военные
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия не собирается нападать на Украину, так как это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.
"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе <…> вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм", — пояснил он.
По словам бизнесмена, против войны также выступают простые россияне, с мнением которых Владимир Путин вынужден считаться.
Что касается введения новых санкций, то Мангольд считает их бессмысленными.
"Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики", — отметил предприниматель.
Кроме того, он выступил за реализацию проекта "Северный поток — 2", так как это отвечает росту спроса на газ в Германии и Европе. Закрытие газопровода, по мнению Мангольда, станет политически мотивированным и приведет к "непредсказуемым" последствиям.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
Опубликовано: Влада Икрамова