https://ria.ru/20220219/argument-1773727529.html

В Германии назвали качество Путина, которое не позволит ему напасть на Украину

В Германии назвали причину, по которой Россия не нападет на Украину - РИА Новости, 19.02.2022

В Германии назвали качество Путина, которое не позволит ему напасть на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, так как это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:33

2022-02-19T09:33

2022-02-19T11:59

в мире

украина

россия

германия

северный поток — 2

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия не собирается нападать на Украину, так как это противоречит ее цели по прекращению расширения НАТО на восток. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал председатель совета директоров компании Knorr-Bremse Клаус Мангольд.По словам бизнесмена, против войны также выступают простые россияне, с мнением которых Владимир Путин вынужден считаться.Что касается введения новых санкций, то Мангольд считает их бессмысленными."Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики", — отметил предприниматель.Кроме того, он выступил за реализацию проекта "Северный поток — 2", так как это отвечает росту спроса на газ в Германии и Европе. Закрытие газопровода, по мнению Мангольда, станет политически мотивированным и приведет к "непредсказуемым" последствиям.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Прежде всего эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.В последние месяцы западные государства выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220219/granitsy-1773715059.html

https://ria.ru/20220219/voennye-1773707670.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, россия, германия, северный поток — 2, владимир путин