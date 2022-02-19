https://ria.ru/20220219/akter-1773730423.html

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова - РИА Новости, 19.02.2022

Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова

Актер Борис Невзоров, скончавшийся в пятницу, состоялся как актер и режиссер, внес огромный вклад в сохранение и приумножение традиций отечественной театральной РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T09:56

2022-02-19T09:56

2022-02-19T11:57

россия

ольга любимова

борис невзоров

малый театр

общество

культура

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Актер Борис Невзоров, скончавшийся в пятницу, состоялся как актер и режиссер, внес огромный вклад в сохранение и приумножение традиций отечественной театральной школы, отметила в телеграмме с соболезнованиями министр культуры РФ Ольга Любимова."Он (Невзоров - ред.) прошёл большой путь в искусстве, состоялся как актер и режиссер, воспитал не одно поколение талантливых артистов. Своим творчеством Борис Георгиевич внёс неоценимый вклад в сохранение и приумножение богатейших традиций отечественной театральной школы", - отметила министр.Любимова также добавила, что преданность Невзорова своему делу заслуживает глубокого уважения и восхищения.Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, Невзорову было 72 года.Борис Невзоров - советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".

https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ольга любимова, борис невзоров, малый театр, общество