https://ria.ru/20220219/akter-1773730423.html
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова - РИА Новости, 19.02.2022
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова
Актер Борис Невзоров, скончавшийся в пятницу, состоялся как актер и режиссер, внес огромный вклад в сохранение и приумножение традиций отечественной театральной РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T09:56
2022-02-19T09:56
2022-02-19T11:57
россия
ольга любимова
борис невзоров
малый театр
общество
культура
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Актер Борис Невзоров, скончавшийся в пятницу, состоялся как актер и режиссер, внес огромный вклад в сохранение и приумножение традиций отечественной театральной школы, отметила в телеграмме с соболезнованиями министр культуры РФ Ольга Любимова."Он (Невзоров - ред.) прошёл большой путь в искусстве, состоялся как актер и режиссер, воспитал не одно поколение талантливых артистов. Своим творчеством Борис Георгиевич внёс неоценимый вклад в сохранение и приумножение богатейших традиций отечественной театральной школы", - отметила министр.Любимова также добавила, что преданность Невзорова своему делу заслуживает глубокого уважения и восхищения.Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса, Невзорову было 72 года.Борис Невзоров - советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга любимова, борис невзоров, малый театр, общество
09:56 19.02.2022 (обновлено: 11:57 19.02.2022)
Любимова выразила соболезнования из-за смерти Бориса Невзорова
Министр культуры Любимова: Невзоров внес огромный вклад в отечественную театральную школу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Актер Борис Невзоров, скончавшийся в пятницу, состоялся как актер и режиссер, внес огромный вклад в сохранение и приумножение традиций отечественной театральной школы, отметила в телеграмме с соболезнованиями министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Он (Невзоров - ред.) прошёл большой путь в искусстве, состоялся как актер и режиссер, воспитал не одно поколение талантливых артистов. Своим творчеством Борис Георгиевич внёс неоценимый вклад в сохранение и приумножение богатейших традиций отечественной театральной школы", - отметила министр.
Любимова также добавила, что преданность Невзорова своему делу заслуживает глубокого уважения и восхищения.
Народный артист Российской Федерации
, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров
скончался в пятницу от коронавируса, Невзорову было 72 года.
Борис Невзоров - советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РФ. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".