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Зюганов выздоровел
Зюганов выздоровел - РИА Новости, 18.02.2022
Зюганов выздоровел
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:10
2022-02-18T19:16
геннадий зюганов
политика
здоровье - общество
кпрф
госдума рф
александр ющенко
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко.В пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику."Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", - сказал Ющенко. Ранее Ющенко сообщил РИА Новости, что Зюганов может выйти в Госдуму после лечения в ЦКБ уже на следующей неделе.
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геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, александр ющенко
19:10 18.02.2022 (обновлено: 19:16 18.02.2022)
 
Зюганов выздоровел

Депутат от КПРФ Ющенко: Зюганов полностью здоров, провел оперативное совещание

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко.
В пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.
"Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", - сказал Ющенко. Ранее Ющенко сообщил РИА Новости, что Зюганов может выйти в Госдуму после лечения в ЦКБ уже на следующей неделе.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 20:21
Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Геннадий ЗюгановПолитикаЗдоровье - ОбществоКПРФГосдума РФАлександр Ющенко
 
 
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