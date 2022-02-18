https://ria.ru/20220218/zyuganov-1773657577.html
Зюганов выздоровел
Зюганов выздоровел - РИА Новости, 18.02.2022
Зюганов выздоровел
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:10
2022-02-18T19:10
2022-02-18T19:16
геннадий зюганов
политика
здоровье - общество
кпрф
госдума рф
александр ющенко
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко.В пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику."Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", - сказал Ющенко. Ранее Ющенко сообщил РИА Новости, что Зюганов может выйти в Госдуму после лечения в ЦКБ уже на следующей неделе.
https://ria.ru/20220213/zyuganov-1772605120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, александр ющенко