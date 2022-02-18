https://ria.ru/20220218/zyuganov-1773657577.html

Зюганов выздоровел

Зюганов выздоровел - РИА Новости, 18.02.2022

Зюганов выздоровел

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:10

2022-02-18T19:10

2022-02-18T19:16

геннадий зюганов

политика

здоровье - общество

кпрф

госдума рф

александр ющенко

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров, провел оперативное рабочее совещание, заявил РИА Новости депутат ГД от КПРФ Александр Ющенко.В пятницу, 11 февраля, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику."Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание", - сказал Ющенко. Ранее Ющенко сообщил РИА Новости, что Зюганов может выйти в Госдуму после лечения в ЦКБ уже на следующей неделе.

https://ria.ru/20220213/zyuganov-1772605120.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий зюганов, политика, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, александр ющенко