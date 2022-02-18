https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html

Опасное рандеву: как вести себя при встрече с диким животным

Опасное рандеву: как вести себя при встрече с диким животным - РИА Новости, 18.02.2022

Опасное рандеву: как вести себя при встрече с диким животным

В городских джунглях диких животных московского региона чаще всего привлекает легкая доступность корма. Лесные норы и тропинки звери меняют на теплые подвалы, а РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:00

2022-02-18T09:00

2022-02-18T10:05

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В городских джунглях диких животных московского региона чаще всего привлекает легкая доступность корма. Лесные норы и тропинки звери меняют на теплые подвалы, а изматывающую охоту – на остатки пищи из мусорных контейнеров. Встреча с обыкновенной лисицей у собственного подъезда в теории не станет для большинства горожан сюрпризом. Тем не менее, важно знать и вовремя вспомнить основные правила поведения, которые помогут избежать возможных казусов, причинения прямого или косвенного вреда животным, а в некоторых случаях избежать опасных моментов и для человека. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы составили для РИА Новости топ важных советов на такой случай.Правило №1: не кормитьПервое правило обращения с дикими животными москвичи запоминают еще в детстве при первом походе в зоопарк – не кормить. Даже если вы регулярно подкармливаете животных на добровольной основе в городском приюте, помните, что спонтанная и неаргументированная подкормка диких животных в конечном итоге наносит им прямой или косвенный вред.Москва – удивительный мегаполис, который сохранил на своей территории обширные зеленые пространства. Среди них – 145 особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых – более 19 000 гектаров. Зачастую жилая застройка расположена в непосредственной близости от природных территорий, а легкая добыча пищи в виде пищевых отходов обуславливает появление дикого животного в городской среде. При этом как бы дружелюбно ни выглядела, например, лисица, пробегающая у вашего дома, не кормите ее, особенно с рук, рекомендуют в департаменте природопользования. Это очень опасно и может обернуться травмами.Правило №2: не провоцироватьВ Москве можно встретить не только привычных для горожанина зверей (лисиц, зайцев, косуль, лосей, бобров), но и экзотических. В департаменте природопользования вспоминают случаи, когда жители встречали на улицах маленьких медвежат и львят. Такие животные, как правило, оказываются в городе по вине любителей экзотики или владельцев частных коммерческих заведений, которые приобретают детенышей в качестве развлечения, а потом избавляются от них за ненадобностью.Специалисты департамента природопользования советуют сохранять хладнокровие, не убегать, не кричать, не делать резких движений и не кидать в зверя всем, что попадется под руку – это может спровоцировать атаку. Лучшая тактика – спокойствие. Сохраняя самообладание, необходимо начать медленное отступление, желательно не поворачиваясь к животному спиной. Не смотрите зверю в глаза, но держите его в поле своего зрения, пока не отойдете на максимально безопасное расстояние.Правило №4: не трогать детенышейЕсли во время прогулки в парке вы встретили милого малыша, не спешите гладить его или фотографировать на близком расстоянии для социальных сетей. Там, где есть детеныш, должны быть и родители, напоминают в департаменте природопользования. Если зверек сидит на полянке в одиночестве, это вовсе не означает, что он один. Взрослые особи могут охотиться или разведывать территорию неподалеку, и присутствие чужака рядом с детенышем точно не придется им по вкусу.Помните, что дикие звери с рождения учатся выживать в природных условиях, одинокий лисенок, если он не травмирован, не останется без ухода и присмотра в своей естественной среде обитания. Обнаружив детеныша, держитесь на безопасном расстоянии и по возможности проведите визуальный осмотр. Если малыш ранен, не берите его на руки и тем более не пытайтесь оказать помощь самостоятельно, предупреждают в департаменте природопользования.Правило №5: сообщать специалистамНесмотря на обилие в основном запрещающих правил в отношении диких животных, у москвичей все же есть возможность помочь. При возникновении ситуаций, связанных с дикими животными, нуждающимися в помощи, следует обратиться по телефону Единой справочной службы мэрии Москвы: 8 (495) 777-77-77.Если животному не угрожает опасность, оно не травмировано, то человеку не стоит вмешиваться в естественный процесс.При обращении максимально подробно опишите оператору, что за животное вы встретили, есть ли у него травмы и повреждения (при визуальном осмотре), как оно себя ведет и где конкретно находится. Не пытайтесь ловить зверя, пока на место едут специалисты ведомства, лучше по возможности следите за его перемещениями и фиксируйте особенности поведения – это облегчит задачу работникам департамента. Квалифицированные специалисты оценят состояние зверя, а затем его передадут в Центр реабилитации диких животных, где после тщательного обследования и комплексного восстановления примут решение о его дальнейшей судьбе. Одних животных (аборигенных видов) возвращают в естественную среду обитания, для других Центр реабилитации становится домом на всю оставшуюся жизнь.

https://ria.ru/20181017/1530835383.html

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

https://ria.ru/20181017/1530824484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дикие животные