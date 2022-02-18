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Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу

Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу - РИА Новости, 18.02.2022

Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:25

2022-02-18T04:25

2022-02-18T05:59

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. "В чем здесь нестыковка?" - спросил он.При этом она отметила, что если в итоге российского "вторжения" не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.После этого британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды. Таблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.В Кремле с иронией отнеслись к сообщениям ряда западных СМИ про российское "вторжение" на Украину под утро, Песков, комментируя эти публикации РИА Новости, предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773456445.html

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нато, россия, в мире, оон, украина, сша