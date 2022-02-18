https://ria.ru/20220218/zapad-1773606938.html

Лукашенко заявил о "скудоумии" многих западных политиков

Лукашенко заявил о "скудоумии" многих западных политиков - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил о "скудоумии" многих западных политиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня наблюдается скудоумие ряда западных политиков. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:43

2022-02-18T16:43

2022-02-18T16:56

александр лукашенко

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белоруссия

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня наблюдается скудоумие ряда западных политиков."Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть как воронку практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике, разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, нато