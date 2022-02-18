Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о криптовалютах до конца года
Минфин рассчитывает на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает на принятие законопроекта о легализации криптовалют до конца текущего года, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы должны пройти несколько этапов: принять согласованные решения внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент, и надеюсь в лучшем раскладе, это может быть принятие в весеннюю сессию. А если будут более широкие дебаты по этому законопроекту – надеюсь, до конца года мы смогли бы уже принять это законопроект", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможных сроках принятия законопроекта о регулировании криптовалют.
Банк России в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил полностью запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими.
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Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет. Правительство 8 февраля одобрило концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных – ограничив для последних возможности операций с такими активами.
Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.