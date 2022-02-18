https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773549640.html

В Челябинской области задержали замглавы Минздрава

В Челябинской области задержали замглавы Минздрава - РИА Новости, 18.02.2022

В Челябинской области задержали замглавы Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области задержан в пятницу по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:22

2022-02-18T13:22

2022-02-18T13:37

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Челябинской области задержан в пятницу по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как сообщало УФСБ России по региону, в министерстве здравоохранения региона в пятницу проводились следственно-оперативные действия."Задержан заместитель министра здравоохранения (Александр) Кузнецов в качестве подозреваемого в рамках ранее, летом 2021 года, возбужденного уголовного дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Завтра в районном суде Челябинска будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.В следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время не прокомментировали информацию.Ранее пресс-служба министерства здравоохранения региона сообщала, что работа в министерстве здравоохранения проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении неустановленного лица из числа руководителей министерства здравоохранения Челябинской области. Речь идёт о завышениях при покупке компьютерных томографов на сумму не менее 27 миллионов рублей, добавлял он.По данным сайта министерства здравоохранения региона, Александр Кузнецов родился в 1971 году в городе Касли, назначен заместителем министра здравоохранения региона в июле 2013 года.

https://ria.ru/20220218/sledstvie-1773511763.html

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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)