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Биография Геннадия Юхтина

Биография Геннадия Юхтина - РИА Новости, 18.02.2022

Биография Геннадия Юхтина

Народный артист России Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:31

2022-02-18T12:31

2022-02-18T12:31

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Народный артист России Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области.В десять лет осиротел: мать погибла на фронте, а отец умер от ран. Юхтин и попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.В 1955 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой).С 1955 года – актер Театра-студии киноактера.В числе его театральных работ спектакли "Все о Еве", "Последняя ставка", "Морозко" (все три – 2009), "Золушка", "Чайка" (оба – 2010).В кино дебютировал в фильме "Дело Румянцева" (1955), где он сыграл бывшего детдомовца шофера Евдокима. В последующие годы снялся в таких известных фильмах как "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Гори, моя звезда" (1957), "Неуловимые мстители" (1966), "Ошибка резидента" (1968), "Братья Карамазовы" (1968), "Сибириада"(1978), "Остров сокровищ" (1982) и др.В 1958 году исполнил главную роль в фильме "Сыновья идут дальше", затем последовали главные роли в фильмах "Жаворонок" (1964), "О друзьях-товарищах" (1970), "Премьера в Сосновке" (1986), "Глаза Ольги Корж" (2002), "Инструктор" (2003).Геннадий Юхтин также сыграл в таких фильмах как "В ожидании чуда" (1975), "Огненное детство" (1976), "Частное лицо" (1980), "Семен Дежнев" (1983), "Хроника одного лета" (1984), "Тайна Золотой горы" (1985), "Лошади в океане" (1989), "Война на западном направлении" (1990), "Май" (2005), "Батюшка" (2008), Исаев (2009).Актер часто снимался в телесериалах: "Петербургские тайны" (1994-1998), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2001-2003), "По ту сторону волков-2" (2004), "Счастливы вместе" (2006-2012), "Кодекс чести-4" (2010), "Каменская-6" (2011), "Инспектор Купер" (2012), "Молодежка" (2015) и др.Всего актер снялся в более 130 фильмах.18 февраля 2022 года Геннадий Юхтин скончался. Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Народный артист России (1994). В 2008 году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, геннадий юхтин, россия