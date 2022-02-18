https://ria.ru/20220218/yukhtin-1773532941.html
Биография Геннадия Юхтина
Биография Геннадия Юхтина - РИА Новости, 18.02.2022
Биография Геннадия Юхтина
Народный артист России Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:31
2022-02-18T12:31
2022-02-18T12:31
справки
геннадий юхтин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100686/36/1006863630_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_685239391fc8891f4dc046730c98f12e.jpg
Народный артист России Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области.В десять лет осиротел: мать погибла на фронте, а отец умер от ран. Юхтин и попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.В 1955 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой).С 1955 года – актер Театра-студии киноактера.В числе его театральных работ спектакли "Все о Еве", "Последняя ставка", "Морозко" (все три – 2009), "Золушка", "Чайка" (оба – 2010).В кино дебютировал в фильме "Дело Румянцева" (1955), где он сыграл бывшего детдомовца шофера Евдокима. В последующие годы снялся в таких известных фильмах как "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Гори, моя звезда" (1957), "Неуловимые мстители" (1966), "Ошибка резидента" (1968), "Братья Карамазовы" (1968), "Сибириада"(1978), "Остров сокровищ" (1982) и др.В 1958 году исполнил главную роль в фильме "Сыновья идут дальше", затем последовали главные роли в фильмах "Жаворонок" (1964), "О друзьях-товарищах" (1970), "Премьера в Сосновке" (1986), "Глаза Ольги Корж" (2002), "Инструктор" (2003).Геннадий Юхтин также сыграл в таких фильмах как "В ожидании чуда" (1975), "Огненное детство" (1976), "Частное лицо" (1980), "Семен Дежнев" (1983), "Хроника одного лета" (1984), "Тайна Золотой горы" (1985), "Лошади в океане" (1989), "Война на западном направлении" (1990), "Май" (2005), "Батюшка" (2008), Исаев (2009).Актер часто снимался в телесериалах: "Петербургские тайны" (1994-1998), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2001-2003), "По ту сторону волков-2" (2004), "Счастливы вместе" (2006-2012), "Кодекс чести-4" (2010), "Каменская-6" (2011), "Инспектор Купер" (2012), "Молодежка" (2015) и др.Всего актер снялся в более 130 фильмах.18 февраля 2022 года Геннадий Юхтин скончался. Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Народный артист России (1994). В 2008 году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100686/36/1006863630_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_81af9a6ec82a9a7351464a865b126f8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, геннадий юхтин, россия
Народный артист России Геннадий (Гений) Гаврилович Юхтин родился 30 марта 1932 года
в селе Чубовка Куйбышевской (ныне Самарской) области.
В десять лет осиротел: мать погибла на фронте, а отец умер от ран. Юхтин и попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота.
В 1955 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой).
С 1955 года – актер Театра-студии киноактера.
В числе его театральных работ спектакли "Все о Еве", "Последняя ставка", "Морозко" (все три – 2009), "Золушка", "Чайка" (оба – 2010).
В кино дебютировал в фильме "Дело Румянцева" (1955), где он сыграл бывшего детдомовца шофера Евдокима. В последующие годы снялся в таких известных фильмах как "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Гори, моя звезда" (1957), "Неуловимые мстители" (1966), "Ошибка резидента" (1968), "Братья Карамазовы" (1968), "Сибириада"(1978), "Остров сокровищ" (1982) и др.
В 1958 году исполнил главную роль в фильме "Сыновья идут дальше", затем последовали главные роли в фильмах "Жаворонок" (1964), "О друзьях-товарищах" (1970), "Премьера в Сосновке" (1986), "Глаза Ольги Корж" (2002), "Инструктор" (2003).
Геннадий Юхтин
также сыграл в таких фильмах как "В ожидании чуда" (1975), "Огненное детство" (1976), "Частное лицо" (1980), "Семен Дежнев" (1983), "Хроника одного лета" (1984), "Тайна Золотой горы" (1985), "Лошади в океане" (1989), "Война на западном направлении" (1990), "Май" (2005), "Батюшка" (2008), Исаев (2009).
Актер часто снимался в телесериалах: "Петербургские тайны" (1994-1998), "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" (2001-2003), "По ту сторону волков-2" (2004), "Счастливы вместе" (2006-2012), "Кодекс чести-4" (2010), "Каменская-6" (2011), "Инспектор Купер" (2012), "Молодежка" (2015) и др.
18 февраля 2022 года Геннадий Юхтин скончался
. Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Народный артист России (1994
).
В 2008 году он был награжден
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников