https://ria.ru/20220218/yukhtin-1773505598.html
Умер актер Геннадий Юхтин
Умер актер Геннадий Юхтин - РИА Новости, 18.02.2022
Умер актер Геннадий Юхтин
Скончался народный артист России Геннадий Юхтин, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:09
2022-02-18T11:09
2022-02-18T13:13
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Скончался народный артист России Геннадий Юхтин, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина.Подробности не известны.Неделю назад источник в окружении 89-летнего артиста говорил РИА Новости, что актер находится в клинике в тяжелом состоянии.Геннадий Юхтин родился в 1932 году в селе Чубовка недалеко от Самары, в десять лет мальчик осиротел и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности.С первого раза поступил во ВГИК, впервые появился на экране в ленте "Дело Румянцева", с тех пор всю жизнь был занят в труппе Театра-студии киноактера.Известен образами в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Увольнение на берег", "Неуловимые мстители", "Туманность Андромеды", "Ошибка резидента", "Братья Карамазовы", "Сибириада", "Михайло Ломоносов", "Петербургские тайны", "Исаев", "Каменская" и других.Всего на счету Юхтина — роли в более чем 120 картинах и сериалах.
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новости культуры, геннадий юхтин, россия, рсфср
11:09 18.02.2022 (обновлено: 13:13 18.02.2022)
Умер актер Геннадий Юхтин
Народный артист России Геннадий Юхтин умер в больнице на 90-м году жизни
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Скончался народный артист России Геннадий Юхтин, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
"Да, в больнице", — сказала она, отвечая на вопрос, где это произошло.
Неделю назад источник в окружении 89-летнего артиста говорил РИА Новости, что актер находится в клинике в тяжелом состоянии.
Геннадий Юхтин
родился в 1932 году в селе Чубовка недалеко от Самары, в десять лет мальчик осиротел и попал в детский дом, где со временем стал участвовать в художественной самодеятельности.
С первого раза поступил во ВГИК, впервые появился на экране в ленте "Дело Румянцева", с тех пор всю жизнь был занят в труппе Театра-студии киноактера.
Известен образами в фильмах "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Баллада о солдате", "Увольнение на берег", "Неуловимые мстители", "Туманность Андромеды", "Ошибка резидента", "Братья Карамазовы", "Сибириада", "Михайло Ломоносов", "Петербургские тайны", "Исаев", "Каменская" и других.
Всего на счету Юхтина — роли в более чем 120 картинах и сериалах.