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https://ria.ru/20220218/yakutsk-1773574872.html
В Якутске откроют штрафстоянку для лошадей
В Якутске откроют штрафстоянку для лошадей - РИА Новости, 18.02.2022
В Якутске откроют штрафстоянку для лошадей
Власти города Якутска в марте откроют штрафстоянку для лошадей, разгуливающих по городу, это решит проблему самовыгула животных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:55
2022-02-18T14:55
общество
евгений григорьев
якутск
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ЯКУТСК, 18 фев – РИА Новости. Власти города Якутска в марте откроют штрафстоянку для лошадей, разгуливающих по городу, это решит проблему самовыгула животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Пользователи поделились в соцсетях видео с табуном прогуливавшихся у жилых домов в Якутске лошадей, отметив, что в городе есть не только беспризорные собаки. В самовыгуле лошадей в Якутске нет ничего необычного, хотя каждый год подобные видео попадают в СМИ."Действительно, на территории города Якутска есть проблема самовыгула лошадей. На данный момент сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов. Руководство окружной администрации прорабатывает вопрос открытия в марте текущего года штрафстоянки для лошадей, находящихся на самовыгуле", - рассказали в пресс-службе.В интервью РИА Новости глава Якутска Евгений Григорьев рассказывал о том, что агрошкола в пригородном селе Хатассы подготовит помещения для свободно гуляющих по городу скота и лошадей, в последующем власти города займутся вопросами отгона животных до площадки.
https://realty.ria.ru/20220208/yakutsk-1771685819.html
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общество, евгений григорьев, якутск
14:55 18.02.2022
 
В Якутске откроют штрафстоянку для лошадей

В Якутске откроют штрафстоянку для лошадей, которых отпускают на самовыгул

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 фев – РИА Новости. Власти города Якутска в марте откроют штрафстоянку для лошадей, разгуливающих по городу, это решит проблему самовыгула животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Пользователи поделились в соцсетях видео с табуном прогуливавшихся у жилых домов в Якутске лошадей, отметив, что в городе есть не только беспризорные собаки. В самовыгуле лошадей в Якутске нет ничего необычного, хотя каждый год подобные видео попадают в СМИ.
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"Действительно, на территории города Якутска есть проблема самовыгула лошадей. На данный момент сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов. Руководство окружной администрации прорабатывает вопрос открытия в марте текущего года штрафстоянки для лошадей, находящихся на самовыгуле", - рассказали в пресс-службе.
В интервью РИА Новости глава Якутска Евгений Григорьев рассказывал о том, что агрошкола в пригородном селе Хатассы подготовит помещения для свободно гуляющих по городу скота и лошадей, в последующем власти города займутся вопросами отгона животных до площадки.
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ОбществоЕвгений ГригорьевЯкутск
 
 
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