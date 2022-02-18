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Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке

Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 18.02.2022

Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке

В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:37

2022-02-18T20:37

2022-02-18T21:20

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецк (донецкая область)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин.Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным признакам. Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773675578.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, днр, украина, россия