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Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 18.02.2022
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке
В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:37
2022-02-18T20:37
2022-02-18T21:20
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
днр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин.Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным признакам. Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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донецк (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, днр, украина, россия
20:37 18.02.2022 (обновлено: 21:20 18.02.2022)
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке
Взорванная в Донецке машина принадлежала начальнику управления Народной милиции Синенкову