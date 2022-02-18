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Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 18.02.2022
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке
В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:37
2022-02-18T21:20
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
днр
украина
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин.Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным признакам. Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html
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донецк (донецкая область)
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, днр, украина, россия
20:37 18.02.2022 (обновлено: 21:20 18.02.2022)
 
Пушилин раскрыл подробности взрыва в Донецке

Взорванная в Донецке машина принадлежала начальнику управления Народной милиции Синенкову

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
"Да, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным признакам. Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:19
В США назвали эвакуацию в Донбассе предлогом для операции против Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаДНРУкраинаРоссия
 
 
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