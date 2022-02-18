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В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 18.02.2022
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:23
2022-02-18T20:13
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР .Информации о жертвах пока нет, передает корреспондент РИА Новости.
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Кадры взорванного автомобиля у правительства ДНР
Кадры с места взрыва автомобиля у правительства ДНР. Автомобиль, взорванный в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам мужчина не пострадал. Об этом Синеков сообщил «Интерфаксу».
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, видео
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
2022-02-18T19:23
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19:23 18.02.2022 (обновлено: 20:13 18.02.2022)
 
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка

Народная милиция ДНР: на парковке позле дома правительства в Донецке взорвали автомобиль

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР .
Информации о жертвах пока нет, передает корреспондент РИА Новости.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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