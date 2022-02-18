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В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка

В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 18.02.2022

В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка

Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:23

2022-02-18T19:23

2022-02-18T20:13

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР .Информации о жертвах пока нет, передает корреспондент РИА Новости.

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взорванного автомобиля у правительства ДНР Кадры с места взрыва автомобиля у правительства ДНР. Автомобиль, взорванный в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам мужчина не пострадал. Об этом Синеков сообщил «Интерфаксу». 2022-02-18T19:23 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, видео