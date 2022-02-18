https://ria.ru/20220218/vzryv-1773661617.html
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 18.02.2022
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:23
2022-02-18T19:23
2022-02-18T20:13
в мире
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668352_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5cf64bcb371ac028c8a27630ea77dcf.jpg
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Автомобиль взорвался в пятницу на парковке дома правительства в центре Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Около 19:00 мск взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале управления народной милиции ДНР .Информации о жертвах пока нет, передает корреспондент РИА Новости.
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773668352_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c872d35efcbdf73b21205efecafedcd.jpg
Кадры взорванного автомобиля у правительства ДНР
Кадры с места взрыва автомобиля у правительства ДНР. Автомобиль, взорванный в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам мужчина не пострадал. Об этом Синеков сообщил «Интерфаксу».
2022-02-18T19:23
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр, видео
19:23 18.02.2022 (обновлено: 20:13 18.02.2022)
В ДНР раскрыли подробности мощного взрыва в центре Донецка
Народная милиция ДНР: на парковке позле дома правительства в Донецке взорвали автомобиль