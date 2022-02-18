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Правительство осуществит выплату беженцам Донбасса в десять тысяч рублей
Правительство осуществит выплату беженцам Донбасса в десять тысяч рублей - РИА Новости, 18.02.2022
Правительство осуществит выплату беженцам Донбасса в десять тысяч рублей
Правительство РФ выплатит единовременно беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:08
2022-02-18T19:25
правительство рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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лнр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ выплатит единовременно беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина."Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей", - отметили в правительстве РФ."Единовременные выплаты будут осуществлены из резервного фонда", - пояснили в правительстве РФ.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
https://ria.ru/20220218/vzryv-1773654146.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, владимир путин, лнр, ситуация в днр и лнр, днр
19:08 18.02.2022 (обновлено: 19:25 18.02.2022)
 
Правительство осуществит выплату беженцам Донбасса в десять тысяч рублей

Правительство по поручению Путина выплатит беженцам из ДНР и ЛНР по десять тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ в Москве
Здание Дома правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Дома правительства РФ в Москве
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ выплатит единовременно беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
"Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей", - отметили в правительстве РФ.
"Единовременные выплаты будут осуществлены из резервного фонда", - пояснили в правительстве РФ.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Кадры взорванного автомобиля у правительства ДНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 19:04
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Правительство РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
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