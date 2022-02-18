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Литва вернет выплату добровольно возвращающимся на родину мигрантам
Литва вернет выплату добровольно возвращающимся на родину мигрантам - РИА Новости, 18.02.2022
Литва вернет выплату добровольно возвращающимся на родину мигрантам
Литва возвращает выплату в 1000 евро добровольно возвращающимся на родину мигрантам, сообщает пресс-служба МВД балтийской республики. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:27
2022-02-18T12:29
в мире
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минск
латвия
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Литва возвращает выплату в 1000 евро добровольно возвращающимся на родину мигрантам, сообщает пресс-служба МВД балтийской республики."Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, согласно которому не получившим в Литве убежища и соглашающимся добровольно вернуться на родину незаконным мигрантам снова будет предоставляться одноразовая выплата в 1000 евро. Такой порядок... будет действовать с 21 февраля по 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплата в 1000 евро добровольно возвращающимся мигрантам действовала с 8 декабря 2021 года по 20 января 2022 года, в остальное время она составляла 300 евро. Этим предложением воспользовались 363 мигранта. Сейчас возможность добровольного возвращения на родину обсуждают еще примерно 70 мигрантов."Незаконно попавшие в Литву иностранцы должны быть возвращены на родину. Мы прилагаем все усилия и активно побуждаем мигрантов возвращаться домой добровольно. Решение увеличить в три раза выплату себя оправдало, поэтому мы возобновим эту меру", - приводит пресс-служба слова главы МВД.По данным пресс-службы, всего с начала прошлого года домой был возвращен 841 иностранец, из них 330 вернулись, получив выплату в 300 евро, 33 - получив выплату в 500 евро, еще 55 были высланы принудительно. Большая часть денег выделяется из средств, предоставленных Литве Еврокомиссией в рамках поддержки для управления миграционным кризисом.Всего в Литве сейчас в пяти центрах размещения проживают до 3 тысяч иностранцев. Департамент миграции вынес 3312 решений, но убежище в Литве получили только около 100 иностранцев, остальных ждет отправление на родину. Содержание одного мигранта обходится Литве в 11 тысяч евро в год.Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20220216/migrant-1773196111.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, еврокомиссия, литва
12:27 18.02.2022 (обновлено: 12:29 18.02.2022)
 
Литва вернет выплату добровольно возвращающимся на родину мигрантам

Литва возвращает выплату в 1000 евро добровольно возвращающимся на родину мигрантам

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Литва возвращает выплату в 1000 евро добровольно возвращающимся на родину мигрантам, сообщает пресс-служба МВД балтийской республики.
"Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, согласно которому не получившим в Литве убежища и соглашающимся добровольно вернуться на родину незаконным мигрантам снова будет предоставляться одноразовая выплата в 1000 евро. Такой порядок... будет действовать с 21 февраля по 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата в 1000 евро добровольно возвращающимся мигрантам действовала с 8 декабря 2021 года по 20 января 2022 года, в остальное время она составляла 300 евро. Этим предложением воспользовались 363 мигранта. Сейчас возможность добровольного возвращения на родину обсуждают еще примерно 70 мигрантов.
"Незаконно попавшие в Литву иностранцы должны быть возвращены на родину. Мы прилагаем все усилия и активно побуждаем мигрантов возвращаться домой добровольно. Решение увеличить в три раза выплату себя оправдало, поэтому мы возобновим эту меру", - приводит пресс-служба слова главы МВД.
По данным пресс-службы, всего с начала прошлого года домой был возвращен 841 иностранец, из них 330 вернулись, получив выплату в 300 евро, 33 - получив выплату в 500 евро, еще 55 были высланы принудительно. Большая часть денег выделяется из средств, предоставленных Литве Еврокомиссией в рамках поддержки для управления миграционным кризисом.
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Всего в Литве сейчас в пяти центрах размещения проживают до 3 тысяч иностранцев. Департамент миграции вынес 3312 решений, но убежище в Литве получили только около 100 иностранцев, остальных ждет отправление на родину. Содержание одного мигранта обходится Литве в 11 тысяч евро в год.
Литва, Латвия и Польша в прошлом году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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