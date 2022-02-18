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В Госдуму внесли проект об увеличении предельного размера налогового вычета
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного размера налогового вычета - РИА Новости, 18.02.2022
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного размера налогового вычета
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект об увеличении РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:28
2022-02-18T17:28
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ со 120 тысяч до 288 608 рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроект разработан в интересах граждан, имеющих право воспользоваться социальным налоговым вычетом, и направлен на восстановление социальной справедливости", - поясняют его авторы. Ведь в то время, как, например, стоимость обучения и медицинских услуг с каждым годом дорожает, размер социального налогового вычета остается неизменным, указывают они.Социальный налоговый вычет по НДФЛ позволяет частично уменьшить налоговую базу по налогу на доходы физических лиц отдельных категорий налогоплательщиков, которые несут соответствующие расходы.Такой вычет предоставляется гражданам в пределах расходов на обучение, лечение и приобретение медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть трудовой пенсии, на физкультурно-оздоровительные услуги, которые в совокупности не превышают 120 тысяч рублей в год. Это позволяет гражданам при ставке НДФЛ в 13% вернуть из бюджета максимум 15 600 рублей.Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года предельный размер социального вычета увеличить до 288 608 рублей, что даст возможность увеличить возвращаемую из бюджета максимальную сумму до 37 519 рублей. Таким образом, и предельный размер социального налогового вычета и возвращаемая из бюджета сумма увеличиваются примерно в 2,4 раза.Правительство РФ не поддерживает законопроект, обращая внимание, что его реализация приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов. Однако пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к нему "не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации", отмечается в заключении кабмина.
https://ria.ru/20220112/nalog-1767491980.html
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россия, общество, госдума рф
17:28 18.02.2022
 
В Госдуму внесли проект об увеличении предельного размера налогового вычета

В Госдуму внесли проект об увеличении предельного размера вычета по НДФЛ до 288 608 рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым и сенатор Ольга Епифанова внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ со 120 тысяч до 288 608 рублей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект разработан в интересах граждан, имеющих право воспользоваться социальным налоговым вычетом, и направлен на восстановление социальной справедливости", - поясняют его авторы. Ведь в то время, как, например, стоимость обучения и медицинских услуг с каждым годом дорожает, размер социального налогового вычета остается неизменным, указывают они.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 14:02
В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян
Социальный налоговый вычет по НДФЛ позволяет частично уменьшить налоговую базу по налогу на доходы физических лиц отдельных категорий налогоплательщиков, которые несут соответствующие расходы.
Такой вычет предоставляется гражданам в пределах расходов на обучение, лечение и приобретение медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, на накопительную часть трудовой пенсии, на физкультурно-оздоровительные услуги, которые в совокупности не превышают 120 тысяч рублей в год. Это позволяет гражданам при ставке НДФЛ в 13% вернуть из бюджета максимум 15 600 рублей.
Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года предельный размер социального вычета увеличить до 288 608 рублей, что даст возможность увеличить возвращаемую из бюджета максимальную сумму до 37 519 рублей. Таким образом, и предельный размер социального налогового вычета и возвращаемая из бюджета сумма увеличиваются примерно в 2,4 раза.
Правительство РФ не поддерживает законопроект, обращая внимание, что его реализация приведет к увеличению выпадающих доходов региональных и местных бюджетов. Однако пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к нему "не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации", отмечается в заключении кабмина.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 03:20
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
Опубликовано: Ольга Маркова
 
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