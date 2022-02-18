https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html

Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами

Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами - РИА Новости, 18.02.2022

Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами

Заявления Запада о "вторжении" России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:00

2022-02-18T14:10

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявления Запада о "вторжении" России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это – пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно – пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?" - сказал Лавров в интервью телеканалу RT. По словам министра, это вызывает улыбку."Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания. Журнал "Politico" уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин офиса Трасс сказала, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Они уже "отбивают" себе перспективу. Государственный секретарь США (Энтони) Блинкен заявил, что "вторжение" – вопрос недель, а может быть и дней. Знаем, что госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать "вторжения" до конца февраля. При этом генеральный секретарь альянса (Йенс) Столтенберг... заявляет, что у них нет данных о стопроцентной вероятности "нападения", - добавил глава МИД.Он отметил, что параллельно Форин офис заявляет: "что бы ни происходило, надо быть настороже". "Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее. Закончатся учения – войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели. Но "забивают" тему на "веки вечные": "даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит", - пояснил министр.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/bayden-1773422926.html

https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773391258.html

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сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, ситуация в днр и лнр