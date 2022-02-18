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Посольство в Кишиневе попросило не спекулировать на "вторжении" на Украину
Посольство в Кишиневе попросило не спекулировать на "вторжении" на Украину - РИА Новости, 18.02.2022
Посольство в Кишиневе попросило не спекулировать на "вторжении" на Украину
Посольство РФ в Молдавии просит всех воздержаться от тиражирования спекуляций о "нападении России на Украину", поскольку это способствует эскалации... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:38
2022-02-18T13:38
в мире
россия
молдавия
кишинев
украина
ситуация в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Молдавии просит всех воздержаться от тиражирования спекуляций о "нападении России на Украину", поскольку это способствует эскалации напряженности в регионе."Обращаем внимание на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла о безальтернативности мирному урегулированию внутриукраинского конфликта. К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Дипмиссии в Facebook. В посольстве отметили, что любые спекуляции о "пресловутом нападении России на Украину" под собственным или чужим флагом голословны и провокационны по своей сути. "Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести", - добавили в дипмиссии.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/bayden-1773422926.html
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в мире, россия, молдавия, кишинев, украина, ситуация в днр и лнр
13:38 18.02.2022
 
Посольство в Кишиневе попросило не спекулировать на "вторжении" на Украину

Посольство России в Кишиневе попросило воздержаться от спекуляций о "вторжении" на Украину

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. Посольство РФ в Молдавии просит всех воздержаться от тиражирования спекуляций о "нападении России на Украину", поскольку это способствует эскалации напряженности в регионе.
"Обращаем внимание на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла о безальтернативности мирному урегулированию внутриукраинского конфликта. К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относится взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Дипмиссии в Facebook.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:31
Слова Байдена о "нападении на Украину" нагнетают ситуацию, заявили в Кремле
В посольстве отметили, что любые спекуляции о "пресловутом нападении России на Украину" под собственным или чужим флагом голословны и провокационны по своей сути. "Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести", - добавили в дипмиссии.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 00:08
Песков дал совет украинцам завести будильник, чтобы не проспать "вторжение"
 
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