https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773517701.html

В Париже призвали не реагировать на информацию о "вторжении" России

В Париже призвали не реагировать на информацию о "вторжении" России - РИА Новости, 18.02.2022

В Париже призвали не реагировать на информацию о "вторжении" России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя сообщения о якобы "неизбежном вторжении" РФ на Украину, призвал не реагировать на информацию, которая меняется... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:47

2022-02-18T11:47

2022-02-18T11:47

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ПАРИЖ, 18 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя сообщения о якобы "неизбежном вторжении" РФ на Украину, призвал не реагировать на информацию, которая меняется изо дня в день."Ситуация на Украине. Надо быть на чеку и не реагировать на информацию, которая меняется изо дня в день", - сказал Ле Дриан в эфире французского телеканала LCI на просьбу ведущей прокомментировать заявление США о якобы "неизбежном вторжении" РФ."Я видел, что были некоторые изменения со стороны российских властей, скажем, необходимо оставить место дипломатии. Очень хорошо. Были изменения со стороны российских властей, говорящих: "Смотрите, мы начали отвод (войск)". Это было бы хорошей новостью. Но между объявленными изменениями и изменениями реализованными есть шаг. Слова – это хорошо, я предпочитаю факты. Я хотел бы, чтобы мы могли констатировать, что речь идет не о ротации, а об отводе ряда войск", - заявил он.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.Ле Дриан подчеркнул, что сегодня нужно сохранять хладнокровие и чувство реальности. "Все возможно: как массивное вторжение российских сил на территорию Украину, так и дипломатическое решение", - сказал он."Поэтому для западных стран, которые встретятся на Мюнхенской конференции (по безопасности) сегодня вечером, две позиции. Позиция твердости и единства, которую мы все время высказывали: если будет новое посягательство на суверенитет Украины, тогда будут масштабные последствия и мощные санкции. А также позиция диалога…, чтобы была возможность обсуждать все вопросы на подходящих площадках", - заявил Ле Дриан.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220214/sroki-1772697822.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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в мире, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия, украина, ситуация в днр и лнр