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ВСУ ментально готовы остановить любого врага, заявил Резников
ВСУ ментально готовы остановить любого врага, заявил Резников - РИА Новости, 18.02.2022
ВСУ ментально готовы остановить любого врага, заявил Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия страны "ментально готова останавливать любого врага" и может стать "донором безопасности" для всей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:23
2022-02-18T12:23
в мире
украина
вооруженные силы украины
алексей резников
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия страны "ментально готова останавливать любого врага" и может стать "донором безопасности" для всей Европы."На протяжении года мы должны максимально оптимизировать все процессе, лишиться всего, что тормозит. Запустить кадровую реформу, процесс ликвидации очереди на квартиры, перейти к модели всеобъемлющей обороны, дать толчок нашему ОПК. Чтобы армия стала драйвером модернизации всей Украины… Украина станет донором безопасности для всей Европы, и это уже много кто понимает. Наша армия ментально готова останавливать любого врага, это стратегическое преимущество страны и нужно в полной мере раскрыть этот потенциал", - сказал Резников в пятницу, выступая в Раде в ходе "Часа вопросов к правительству".Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, алексей резников, ситуация в днр и лнр
12:23 18.02.2022
 
ВСУ ментально готовы остановить любого врага, заявил Резников

Министр обороны Украины Резников: ВСУ готовы стать донором безопасности для всей Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на заседании Верховной рады
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия страны "ментально готова останавливать любого врага" и может стать "донором безопасности" для всей Европы.
"На протяжении года мы должны максимально оптимизировать все процессе, лишиться всего, что тормозит. Запустить кадровую реформу, процесс ликвидации очереди на квартиры, перейти к модели всеобъемлющей обороны, дать толчок нашему ОПК. Чтобы армия стала драйвером модернизации всей Украины… Украина станет донором безопасности для всей Европы, и это уже много кто понимает. Наша армия ментально готова останавливать любого врага, это стратегическое преимущество страны и нужно в полной мере раскрыть этот потенциал", - сказал Резников в пятницу, выступая в Раде в ходе "Часа вопросов к правительству".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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Зеленский пообещал украинцам фото военных ВСУ из Крыма
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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