https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773578801.html
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается - РИА Новости, 18.02.2022
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Место встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:09
2022-02-18T15:09
2022-02-18T15:09
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сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Сейчас отбирается новая дата для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.
https://ria.ru/20220218/bezopasnost-1773565192.html
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женева (город), сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Место встречи главы МИД Лаврова и госсекретаря США Блинкена прорабатывается