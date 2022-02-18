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Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается - РИА Новости, 18.02.2022
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается
Место встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:09
2022-02-18T15:09
женева (город)
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Сейчас отбирается новая дата для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.
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женева (город), сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
15:09 18.02.2022
 
Место встречи Лаврова и Блинкена прорабатывается

Место встречи главы МИД Лаврова и госсекретаря США Блинкена прорабатывается

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Сейчас отбирается новая дата для встречи с Блинкеном где-то в Европе, не знаю пока где, знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:15
Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности
 
Женева (город)СШАРоссияСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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