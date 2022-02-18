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Религия
https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773538839.html
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.02.2022
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом
Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:53
2022-02-18T12:53
религия
александр авдеев (дипломат)
россия
митрополит волоколамский иларион
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место согласовываются, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил в пятницу, что новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом может состояться в июне-июле, а вероятный принцип выбора места встречи - "встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане"."Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Дата и место встречи пока еще находятся в процессе согласования", - сказал РИА Новости митрополит.
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александр авдеев (дипломат), россия, митрополит волоколамский иларион, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)
12:53 18.02.2022
 
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом

Дата и место встречи патриарха Кирилла с понтификом согласуются, заявили в РПЦ

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место согласовываются, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил в пятницу, что новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом может состояться в июне-июле, а вероятный принцип выбора места встречи - "встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане".
"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Дата и место встречи пока еще находятся в процессе согласования", - сказал РИА Новости митрополит.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
12:26Религия
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла
 
РелигияАлександр Авдеев (дипломат)РоссияМитрополит Волоколамский ИларионПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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