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В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.02.2022
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом
Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:53
2022-02-18T12:53
2022-02-18T12:53
религия
александр авдеев (дипломат)
россия
митрополит волоколамский иларион
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место согласовываются, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил в пятницу, что новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом может состояться в июне-июле, а вероятный принцип выбора места встречи - "встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане"."Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Дата и место встречи пока еще находятся в процессе согласования", - сказал РИА Новости митрополит.
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александр авдеев (дипломат), россия, митрополит волоколамский иларион, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)
В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом
Дата и место встречи патриарха Кирилла с понтификом согласуются, заявили в РПЦ