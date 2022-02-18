https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773538839.html

В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом

В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.02.2022

В РПЦ отреагировали на заявление о встрече понтифика с патриархом Кириллом

Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:53

2022-02-18T12:53

2022-02-18T12:53

религия

александр авдеев (дипломат)

россия

митрополит волоколамский иларион

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече папы Римского и патриарха Кирилла в июне-июле, дата и место согласовываются, сообщил РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев сообщил в пятницу, что новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом может состояться в июне-июле, а вероятный принцип выбора места встречи - "встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане"."Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Дата и место встречи пока еще находятся в процессе согласования", - сказал РИА Новости митрополит.

https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773531170.html

россия

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александр авдеев (дипломат), россия, митрополит волоколамский иларион, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)