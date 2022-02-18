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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220218/vstrecha-1773531170.html
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла - РИА Новости, 18.02.2022
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла
Новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, скорее всего, состоится в июне-июле, сообщил посол РФ в Ватикане... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:26
2022-02-18T12:29
религия
генуя
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 18 фев - РИА Новости. Новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, скорее всего, состоится в июне-июле, сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев."Сейчас готовится вторая встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. Скорее всего, она будет в июне-июле. Место встречи еще не выбрано, но, насколько я знаю, подобран хороший принцип для выбора места: встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане", - заявил посол в пятницу в Генуе на семинаре, организованном общественной ассоциацией "Познаем Евразию".Авдеев выразил уверенность, что новая встреча предстоятелей двух церквей будет интересной и важной с точки зрения не только международных отношений, но и межцерковных связей.
https://ria.ru/20220107/poslanie-1766815187.html
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генуя, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо)
12:26 18.02.2022 (обновлено: 12:29 18.02.2022)
 
Посол рассказал о сроках встречи папы Франциска и патриарха Кирилла

Посол Авдеев: встреча папы Франциска с патриархом Кириллом может состояться летом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл с папой Римским Франциском
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с папой Римским Франциском - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с папой Римским Франциском
Читать ria.ru в
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Новая встреча между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, скорее всего, состоится в июне-июле, сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
"Сейчас готовится вторая встреча папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. Скорее всего, она будет в июне-июле. Место встречи еще не выбрано, но, насколько я знаю, подобран хороший принцип для выбора места: встретиться там, где страдают, где страдают, в первую очередь, христиане", - заявил посол в пятницу в Генуе на семинаре, организованном общественной ассоциацией "Познаем Евразию".
Авдеев выразил уверенность, что новая встреча предстоятелей двух церквей будет интересной и важной с точки зрения не только международных отношений, но и межцерковных связей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 02:27Религия
Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска
 
РелигияГенуяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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