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СМИ: Блинкен принял предложенные Россией даты встреч с Лавровым

СМИ: Блинкен принял предложенные Россией даты встреч с Лавровым - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: Блинкен принял предложенные Россией даты встреч с Лавровым

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен обсуждает точные даты встречи с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщают СМИ. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T04:52

2022-02-18T04:52

2022-02-18T04:58

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен обсуждает точные даты встречи с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщают СМИ.По тем же данным, представитель госдепа констатировал, что эскалация ситуации вокруг Украины продемонстрировала бы отсутствие у РФ настроя на дипломатию.Блинкен ранее предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Местом встречи американская сторона рассматривает Женеву.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lavrov-1773330652.html

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