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Постпред США при ООН: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве
Постпред США при ООН: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве - РИА Новости, 18.02.2022
Постпред США при ООН: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться в Женеве, заявила в интервью американской радиостанции NPR постпред США при... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:21
2022-02-18T03:24
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться в Женеве, заявила в интервью американской радиостанции NPR постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/lavrov-1773330652.html
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в мире, сша, россия
03:21 18.02.2022 (обновлено: 03:24 18.02.2022)
 
Постпред США при ООН: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Блинкен предложил Лаврову встретиться в Женеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову встретиться в Женеве, заявила в интервью американской радиостанции NPR постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на заседании СБ ООН, что направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.
"Как вы слышали, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они примут это и выберут дипломатию вместо конфронтации", - сказала Томас-Гринфилд, текст интервью распространило постпредство США при ООН.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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