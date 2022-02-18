"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой
Волочкова ответила на критику Сябитовой по поводу участия в "Давай поженимся"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью знаменитостей, поскольку "внимания на час, а позор – на всю жизнь".
Волочкова в ответ заявила, что она – ньюсмейкер и ее нужно беречь.
"Я – человек-ураган. Я же делаю моду всем. Конечно, никто не мог ожидать, что после программы у меня произойдет такое романтическое путешествие. Я могу себе такое позволить. Это стало сенсацией. Самое главное для каналов и для СМИ – это рейтинги. Пока я ньюсмейкер — берегите меня", – отметила танцовщица.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что не перестанет любить Розу, даже если та скажет что-то нелестное.
"Что касается Розы. Это человек с чувством юмора. Я ее обожаю, что бы про меня не сказали эти женщины (вместе с Ларисой Гузеевой – Прим. Ред.). Я за любое их слово буду благодарна", – заключила звезда.
На программе "Давай поженимся" Анастасия встретила своего экс-возлюбленного Сергея. Вместе пара отправилась на Мальдивы. Однако, вернувшись из отпуска, они расстались.