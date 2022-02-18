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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html
"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой
"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой - РИА Новости, 18.02.2022
"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой
Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:11
2022-02-18T14:11
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
роза сябитова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью знаменитостей, поскольку "внимания на час, а позор – на всю жизнь".Волочкова в ответ заявила, что она – ньюсмейкер и ее нужно беречь.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что не перестанет любить Розу, даже если та скажет что-то нелестное.На программе "Давай поженимся" Анастасия встретила своего экс-возлюбленного Сергея. Вместе пара отправилась на Мальдивы. Однако, вернувшись из отпуска, они расстались.
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знаменитости, анастасия волочкова, роза сябитова, шоу-бизнес
14:11 18.02.2022
 
"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой

Волочкова ответила на критику Сябитовой по поводу участия в "Давай поженимся"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью знаменитостей, поскольку "внимания на час, а позор – на всю жизнь".
Волочкова в ответ заявила, что она – ньюсмейкер и ее нужно беречь.

"Я – человек-ураган. Я же делаю моду всем. Конечно, никто не мог ожидать, что после программы у меня произойдет такое романтическое путешествие. Я могу себе такое позволить. Это стало сенсацией. Самое главное для каналов и для СМИ – это рейтинги. Пока я ньюсмейкер — берегите меня", – отметила танцовщица.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что не перестанет любить Розу, даже если та скажет что-то нелестное.

"Что касается Розы. Это человек с чувством юмора. Я ее обожаю, что бы про меня не сказали эти женщины (вместе с Ларисой Гузеевой – Прим. Ред.). Я за любое их слово буду благодарна", – заключила звезда.

На программе "Давай поженимся" Анастасия встретила своего экс-возлюбленного Сергея. Вместе пара отправилась на Мальдивы. Однако, вернувшись из отпуска, они расстались.
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
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