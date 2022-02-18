https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html

"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой

"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой - РИА Новости, 18.02.2022

"Я ньюсмейкер": Волочкова ответила на критику Сябитовой

Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:11

2022-02-18T14:11

2022-02-18T14:11

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

роза сябитова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова ответила на критику Розы Сябитовой. Сваха рассказала, что после передачи она сразу "забыла" про балерину и добавила, что не следит за жизнью знаменитостей, поскольку "внимания на час, а позор – на всю жизнь".Волочкова в ответ заявила, что она – ньюсмейкер и ее нужно беречь.В комментарии порталу Teleprogramma.pro она добавила, что не перестанет любить Розу, даже если та скажет что-то нелестное.На программе "Давай поженимся" Анастасия встретила своего экс-возлюбленного Сергея. Вместе пара отправилась на Мальдивы. Однако, вернувшись из отпуска, они расстались.

https://ria.ru/20220215/volochkova-1772877864.html

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знаменитости, анастасия волочкова, роза сябитова, шоу-бизнес