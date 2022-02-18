Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/vkontakte-1773529531.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных
Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных - РИА Новости, 18.02.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:21
2022-02-18T12:21
день святого валентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772548862_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_368d77c8456ee6df77f9da1f12b6152d.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.Накануне 14 февраля РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, празднуют ли они День святого Валентина.Варианты ответа были: да, всегда; в этом году буду; пока не определился с планами. Также можно было ответить, что пользователь вообще не празднует День всех влюбленных.В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не празднуют День святого Валентина. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отмечает его всегда — около 9% проголосовавших. Также в комментариях многие отметили, что отдают предпочтение другому празднику — Дню Петра и Февронии.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772548862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43cab69577fde41ff1b1689aef188f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день святого валентина
12:21 18.02.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка на катке "Черное озеро" в Казани
Девушка на катке Черное озеро в Казани - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
Накануне 14 февраля РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, празднуют ли они День святого Валентина.
Варианты ответа были: да, всегда; в этом году буду; пока не определился с планами. Также можно было ответить, что пользователь вообще не празднует День всех влюбленных.
В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не празднуют День святого Валентина. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отмечает его всегда — около 9% проголосовавших.
Также в комментариях многие отметили, что отдают предпочтение другому празднику — Дню Петра и Февронии.
 
День святого Валентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала