https://ria.ru/20220218/vkontakte-1773529531.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных

Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных - РИА Новости, 18.02.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:21

2022-02-18T12:21

2022-02-18T12:21

день святого валентина

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.Накануне 14 февраля РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, празднуют ли они День святого Валентина.Варианты ответа были: да, всегда; в этом году буду; пока не определился с планами. Также можно было ответить, что пользователь вообще не празднует День всех влюбленных.В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не празднуют День святого Валентина. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отмечает его всегда — около 9% проголосовавших. Также в комментариях многие отметили, что отдают предпочтение другому празднику — Дню Петра и Февронии.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день святого валентина