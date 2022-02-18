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Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных
Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных - РИА Новости, 18.02.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, празднуют ли они День всех влюбленных
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:21
2022-02-18T12:21
2022-02-18T12:21
день святого валентина
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.Накануне 14 февраля РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, празднуют ли они День святого Валентина.Варианты ответа были: да, всегда; в этом году буду; пока не определился с планами. Также можно было ответить, что пользователь вообще не празднует День всех влюбленных.В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не празднуют День святого Валентина. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отмечает его всегда — около 9% проголосовавших. Также в комментариях многие отметили, что отдают предпочтение другому празднику — Дню Петра и Февронии.
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день святого валентина
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
Накануне 14 февраля РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, празднуют ли они День святого Валентина.
Варианты ответа были: да, всегда; в этом году буду; пока не определился с планами. Также можно было ответить, что пользователь вообще не празднует День всех влюбленных.
В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не празднуют День святого Валентина. Так проголосовали почти 82% опрошенных. На втором месте оказались те, кто отмечает его всегда — около 9% проголосовавших.
Также в комментариях многие отметили, что отдают предпочтение другому празднику — Дню Петра и Февронии.