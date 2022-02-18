https://ria.ru/20220218/veter-1773550362.html

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:24

2022-02-18T13:24

2022-02-18T13:24

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение в столице и области действует с 3.00 субботы до 3.00 понедельника.

https://ria.ru/20220218/supertsiklony-1773466236.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия