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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:24
2022-02-18T13:24
2022-02-18T13:24
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать 15-18 метров в секунду. Предупреждение в столице и области действует с 3.00 субботы до 3.00 понедельника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, россия
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра