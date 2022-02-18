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Врач объяснила, почему некоторые люди могут много есть и не толстеть
Врач объяснила, почему некоторые люди могут много есть и не толстеть - РИА Новости, 18.02.2022
Врач объяснила, почему некоторые люди могут много есть и не толстеть
На набор или ненабор веса влияют скорость обмена веществ, возраст человека, сон, диеты и различные препараты, также у каждого есть определенный генетический... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:20
2022-02-18T03:20
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На набор или ненабор веса влияют скорость обмена веществ, возраст человека, сон, диеты и различные препараты, также у каждого есть определенный генетический потенциал, повлиять на который пока невозможно, заявила РИА Новости врач высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Екатерина Ершова.Она пояснила, что на скорость обмена веществ влияют имеющийся вес – при избыточном количестве жировой ткани скорость ниже; мышечная масса – чем ее больше, тем выше скорость обмена; особенности конституции и возраст.По данным последних исследований НМИЦ эндокринологии, в возрасте от 1 года до 20 лет метаболизм снижается в среднем на 3% в год, с 20 до 60 – не изменяется, после 60 – снижается на 0,7% в год, отметила Ершова.Меньше склонны к набору веса также люди, которые не имеют проблем с качеством и количеством сна, так как вещества, влияющие на аппетит и насыщение, вырабатываются в соответствующих центрах мозга согласно предопределенному природой графику, уточнила врач.На набор веса также может влиять состав микробиома, то есть совокупность микроорганизмов в организме человека. Прием антибиотиков и других препаратов, различные заболевания могут существенно ухудшить его состав и привести к проблемам с весом, подчеркнула Ершова.По ее словам, в причинах набора или ненабора веса также помогает разобраться диетический анамнез."Всем известен эффект йо-йо – после потери веса на фоне ограничительных диет происходит набор потерянных килограммов, иногда и с плюсом, при возврате к прежним пищевым привычкам. Люди, бесконечно "сидящие" на различных диетах, как бы приучают свой организм к защите, обороне, поэтому каждая попытка похудения дается им все с большим трудом. Люди, которые не "тренируют" свой организм таким образом, не имеют соответствующих проблем", - рассказала Ершова.Однако даже тем, кто может очень много есть и при этом не прибавлять в весе, следует разумно относиться к питанию, так как рано или поздно даже хорошая генетика может не справиться под натиском внешних факторов, провоцирующих набор веса, резюмировала врач.
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общество, здоровье - общество, россия
03:20 18.02.2022
 
Врач объяснила, почему некоторые люди могут много есть и не толстеть

Эндокринолог Ершова заявила, что сон, диеты и возраст человека влияют на набор веса

© Depositphotos / Lenets_TatsianaДевушка достает еду из холодильника
Девушка достает еду из холодильника - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Depositphotos / Lenets_Tatsiana
Девушка достает еду из холодильника
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На набор или ненабор веса влияют скорость обмена веществ, возраст человека, сон, диеты и различные препараты, также у каждого есть определенный генетический потенциал, повлиять на который пока невозможно, заявила РИА Новости врач высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапевтической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Екатерина Ершова.
"Наш метаболизм условно можно разделить на основной (та энергия, которую мы тратим в покое, в том числе во сне, на обеспечение функционирования организма) и дополнительный, который связан с любой активностью вне состояния покоя. Так вот та самая скорость основного обмена у всех людей разная и определяется множеством факторов", - сказала Ершова.
Она пояснила, что на скорость обмена веществ влияют имеющийся вес – при избыточном количестве жировой ткани скорость ниже; мышечная масса – чем ее больше, тем выше скорость обмена; особенности конституции и возраст.
По данным последних исследований НМИЦ эндокринологии, в возрасте от 1 года до 20 лет метаболизм снижается в среднем на 3% в год, с 20 до 60 – не изменяется, после 60 – снижается на 0,7% в год, отметила Ершова.
Меньше склонны к набору веса также люди, которые не имеют проблем с качеством и количеством сна, так как вещества, влияющие на аппетит и насыщение, вырабатываются в соответствующих центрах мозга согласно предопределенному природой графику, уточнила врач.
На набор веса также может влиять состав микробиома, то есть совокупность микроорганизмов в организме человека. Прием антибиотиков и других препаратов, различные заболевания могут существенно ухудшить его состав и привести к проблемам с весом, подчеркнула Ершова.
По ее словам, в причинах набора или ненабора веса также помогает разобраться диетический анамнез.
"Всем известен эффект йо-йо – после потери веса на фоне ограничительных диет происходит набор потерянных килограммов, иногда и с плюсом, при возврате к прежним пищевым привычкам. Люди, бесконечно "сидящие" на различных диетах, как бы приучают свой организм к защите, обороне, поэтому каждая попытка похудения дается им все с большим трудом. Люди, которые не "тренируют" свой организм таким образом, не имеют соответствующих проблем", - рассказала Ершова.
Однако даже тем, кто может очень много есть и при этом не прибавлять в весе, следует разумно относиться к питанию, так как рано или поздно даже хорошая генетика может не справиться под натиском внешних факторов, провоцирующих набор веса, резюмировала врач.
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