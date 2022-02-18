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Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году
Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году - РИА Новости, 18.02.2022
Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году
Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:16
2022-02-18T20:16
республика татарстан
казанский вертолетный завод
казань
ми-8
ми-17
ми-14
вертолеты
республика татарстан (татарстан)
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов."В планах на год – существенное увеличение объемов производства, в частности по вертолетным программам – более 110 единиц", - сказал Каримов на итоговой коллегии министерства.По информации министерства промышленности и торговли Татарстана, в 2021 годы было произведено 45 вертолетов, реализовано 42 машины.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми". Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны мира.
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казанский вертолетный завод, казань, ми-8, ми-17, ми-14, вертолеты, республика татарстан (татарстан)
20:16 18.02.2022
 

Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат" Казанского вертолетного завода
Вертолет Ансат Казанского вертолетного завода - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вертолет "Ансат" Казанского вертолетного завода
Читать ria.ru в
ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.
"В планах на год – существенное увеличение объемов производства, в частности по вертолетным программам – более 110 единиц", - сказал Каримов на итоговой коллегии министерства.
По информации министерства промышленности и торговли Татарстана, в 2021 годы было произведено 45 вертолетов, реализовано 42 машины.
ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми". Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны мира.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Республика ТатарстанКазанский вертолетный заводКазаньМи-8Ми-17Ми-14ВертолетыРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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