https://ria.ru/20220218/vertolety-1773674962.html
Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году
Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году - РИА Новости, 18.02.2022
Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году
Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:16
2022-02-18T20:16
2022-02-18T20:16
республика татарстан
казанский вертолетный завод
казань
ми-8
ми-17
ми-14
вертолеты
республика татарстан (татарстан)
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов."В планах на год – существенное увеличение объемов производства, в частности по вертолетным программам – более 110 единиц", - сказал Каримов на итоговой коллегии министерства.По информации министерства промышленности и торговли Татарстана, в 2021 годы было произведено 45 вертолетов, реализовано 42 машины.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми". Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны мира.
https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казанский вертолетный завод, казань, ми-8, ми-17, ми-14, вертолеты, республика татарстан (татарстан)