https://ria.ru/20220218/vertolety-1773674962.html

Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году

Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году - РИА Новости, 18.02.2022

Более 110 вертолетов планируется выпустить в Татарстане в 2022 году

Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:16

2022-02-18T20:16

2022-02-18T20:16

республика татарстан

казанский вертолетный завод

казань

ми-8

ми-17

ми-14

вертолеты

республика татарстан (татарстан)

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ЕЛАБУГА (Татарстан), 18 фев – РИА Новости. Казанский вертолетный завод планирует в 2022 году существенно увеличить производство вертолетов – выпустить более 110 машин против 45 в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов."В планах на год – существенное увеличение объемов производства, в частности по вертолетным программам – более 110 единиц", - сказал Каримов на итоговой коллегии министерства.По информации министерства промышленности и торговли Татарстана, в 2021 годы было произведено 45 вертолетов, реализовано 42 машины.ПАО "Казанский вертолетный завод" ведет свою историю с 1940 года. Производит современные модификации вертолетов серии Ми-8/17, Ми-38/38Т, легкий вертолет "Ансат". Предприятие тесно сотрудничает с Московским вертолетным заводом имени М.Л. Миля в модернизации вертолетов марки "Ми". Перспективное направление работы – выпуск нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38. В 2019 году начались первые поставки машин этого типа. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру, за всю историю существования завода около 12 тысяч вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, "Ансат" поставлено в 92 страны мира.

https://ria.ru/20211221/tatarstan-1764769830.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казанский вертолетный завод, казань, ми-8, ми-17, ми-14, вертолеты, республика татарстан (татарстан)