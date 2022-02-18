22:04 18.02.2022 (обновлено: 23:47 18.02.2022)
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования кризиса
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
ООН, 18 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы убеждены, что минский комплекс мер, тем более подкрепленный престижем Совета безопасности и подкрепленный его резолюцией, является основой для урегулирования. Минский комплекс мер остается принципиально единственной международно-правовой основой для урегулирования", - сказал Вершинин.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Опубликовано: Дарья Буймова