Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773687960.html
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования - РИА Новости, 18.02.2022
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования
Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:04
2022-02-18T23:47
в мире
минские соглашения
сергей вершинин
владимир зеленский
хельга шмид
энтони блинкен
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
ООН, 18 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы убеждены, что минский комплекс мер, тем более подкрепленный престижем Совета безопасности и подкрепленный его резолюцией, является основой для урегулирования. Минский комплекс мер остается принципиально единственной международно-правовой основой для урегулирования", - сказал Вершинин.Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ria.ru/20220218/soglasheniya-1773605760.html
https://ria.ru/20220218/ukraina-1773571320.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минские соглашения, сергей вершинин, владимир зеленский, хельга шмид, энтони блинкен, сша, киев, россия, обсе
22:04 18.02.2022 (обновлено: 23:47 18.02.2022)
 
В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования

В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования кризиса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы убеждены, что минский комплекс мер, тем более подкрепленный престижем Совета безопасности и подкрепленный его резолюцией, является основой для урегулирования. Минский комплекс мер остается принципиально единственной международно-правовой основой для урегулирования", - сказал Вершинин.
Путин: Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 16:40
Путин обвинил власти Украины в саботировании Минских соглашений
Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 14:43
Гарантии безопасности не исключают исполнения "Минска-2", заявил Лавров
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреМинские соглашенияСергей ВершининВладимир ЗеленскийХельга ШмидЭнтони БлинкенСШАКиевРоссияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Пулеметная лентаОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортаж00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала