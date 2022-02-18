https://ria.ru/20220218/ukraina-1773687960.html

В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования

В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования - РИА Новости, 18.02.2022

В МИД Минские соглашения назвали единственной основой для урегулирования

Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:04

2022-02-18T22:04

2022-02-18T23:47

в мире

минские соглашения

сергей вершинин

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы убеждены, что минский комплекс мер, тем более подкрепленный престижем Совета безопасности и подкрепленный его резолюцией, является основой для урегулирования. Минский комплекс мер остается принципиально единственной международно-правовой основой для урегулирования", - сказал Вершинин.Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения.Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220218/soglasheniya-1773605760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, минские соглашения, сергей вершинин, владимир зеленский, хельга шмид, энтони блинкен, сша, киев, россия, обсе